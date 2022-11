"DIRECT. Sénégal - Pays-Bas : suivez le match en live"

Sénégal - Pays-Bas. Score et buts en live, résultat, classement... Vivez en direct le match de la Coupe du monde 2022 entre le Sénégal et les Pays-Bas, ce lundi après-midi depuis le stade Al-Thumama de Doha.

En direct

Recevoir nos alertes live !

17:21 - De Jong un peu gourmand A la suite du corner sénégalais, les Néerlandais jouent bien le contre et Bergwijn parvient bien à lancer Berghuis dans l'axe. Ce dernier décale De Jong dans la surface mais il manque de spontanéité et dribble deux joueurs avant de se faire contrer...

17:20 - Nouveau corner pour le Sénégal Le Sénégal obtient un deuxième corner face aux Pays-Bas dans cette première période, cette fois sur la droite du terrain. Gueye le frappe bien mais la défense des Oranje parvient à nouveau à dégager.

17:17 - Bon débordement de Dumfries Les Oranje parviennent à réagir un petit peu avec un bon débordement sur la droite de Dumfries. Le latéral de l'Inter centre en retrait mais Nampalys Mendy écarte le danger.

17:14 - Gros choc entre Dumfries et Sarr En voulant dégager le ballon de façon acrobatique, Dumfries retombe devant Sarr et les deux joueurs se percutent violemment. M. Sampaio laisse jouer et ils finissent par se relever. Plus de peur que de mal...

17:11 - Sarr frappe au-dessus Le Sénégal a vraiment débuté la rencontre et presse très haut les Pays-Bas. Après un nouveau ballon récupéré dans les 30 derniers mètres, Ismaïla Sarr parvient à se retourner et tente sa chance des 20 mètres mais ça passe au-dessus.

17:09 - Le centre dangereux de Kouyaté Les Sénégalais sont loin d'avoir peur de jouer dans cette rencontre. Depuis l'aile droite, Cheikhou Kouyaté adresse un bon centre vers le deuxième poteau vers Cissé, resté devant, mais ce dernier manque le ballon de peu !

17:06 - L'opportunité pour les Pays-Bas Première opportunité en faveur des Pays-Bas ! Gakpo est trouvé dans la surface par Janssen après une belle déviation. Le milieu offensif du PSV centre en retrait hors de portée d'Edouard Mendy mais la défense du Sénégal parvient à intercepter devant Berghuis ! C'était chaud.

17:03 - Premier corner en faveur du Sénégal Ismaïla Sarr récupère le ballon dans les pieds de De Ligt très haut et parvient à centrer pour Boulaye Dia, mais le tir de ce dernier est détourné en corner. Idrissa Gueye s'en charge mais la défense néerlandaise repousse.

17:01 - Début du match à Al-Thumama ! Le coup d’envoi de cette rencontre entre le Sénégal et les Pays-Bas a été donné par Wilton Pereira Sampaio, à Al-Thumama.

16:54 - Le Sénégal et les Pays-Bas entrent sur la pelouse Les joueurs du Sénégal et des Pays-Bas pénètrent sur la pelouse du stade Al-Thumama de Doha. Le coup d'envoi sera donné dans quelques minutes, juste après les hymnes des deux pays bien évidemment. En commençant par celui des Lions !

16:48 - Un arbitre brésilien au sifflet Le match entre le Sénégal et les Pays-Bas sera arbitré ce lundi par un trio brésilien. Wilton Sampaio sera l'arbitre principal, assisté de Bruno Boschilia et de Bruno Peres. Andres Matias Matonte Cabrera sera le quatrième arbitre.

16:42 - Sénégal-Cissé: "Un défi pour nous" L'absence de Sadio Mané, qui s'est blessé avec le Bayern juste avant le début de cette Coupe du monde, est un réel coup dur pour le Sénégal. Le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé n'a pas cherché à le cacher en conférence de presse avant le match contre les Pays-Bas: "C’est un défi pour nous. Tous les entraîneurs construisent leur équipe autour du meilleur joueur et c’est évidemment la même chose pour nous. Nous espérons qu’il se rétablira rapidement et qu’il se remettra à jouer le plus rapidement possible, mais nous avons une équipe solide avec des joueurs expérimentés et de jeunes joueurs prêts à relever le défi."

16:36 - Pays-Bas-Van Gaal: "Nous pourrions devenir champions du monde" L'expérimenté sélectionneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, croit en les chances de son équipe de lever la Coupe du monde à la fin du tournoi, même s'il est bien conscient que d'autres équipes sont plus fortes: "Je crois en ce groupe. En 2014 (3e), l'équipe était globalement de moins bonne qualité. Je dirais que j'attends plus de ce groupe, mais ça dépend des compétences tactiques et techniques, de la part de chance... Nous pourrions devenir champions du monde, mais il y a des équipes qui ont un meilleur niveau que nous, donc il faut gérer cela, a-t-il expliqué en conférence de presse. Nous pouvons, mais est ce que nous allons le devenir ? Les joueurs sont bien liés, et ils ont cette volonté de mettre des choses en application."

16:30 - Pays-Bas: Depay remplaçant, première pour Noppert Du côté des Pays-Bas, Memphis Depay, pourtant remis d'une lésion au biceps fémoral de la cuisse gauche, débute sur le banc. Louis van Gaal pourrait même ne pas le faire entrer en jeu si le scénario du match le permet. Le joueur du PSV Eindhoven, Cody Gakpo, en profite pour commencer ce match derrière les deux attaquants dans le 3-5-2 néerlandais. Andries Noppert (0 sélection) a été choisi pour garder le but et fera ses grands débuts avec les Oranje. Le onze de départ des Pays-Bas: Noppert - de Ligt, van Dijk, Aké - Dumfries, Berghuis, F. de Jong, Blind - Gakpo - Bergwijn, Janssen.

16:24 - Sénégal: Dia titulaire devant Le grand absent, du côté du Sénégal, se nomme bien évidemment Sadio Mané, qui a dû déclarer forfait pour l'ensemble de la compétition après une blessure subie avec le Bayern juste avant le début de la compétition. Abdou Diallo évoluera au poste de latéral gauche tandis que Boulaye Dia a été titularisé devant et sera entouré d'Ismaïla Sarr et de Krépin Diatta. Le onze de départ du Sénégal: E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, P. Cissé, A. Diallo, - Kouyaté, N. Mendy, I. Gueye - I. Sarr, Dia, Diatta.

16:18 - Les Pays-Bas visent la première place Trois fois finalistes (1974, 1978 et 2010) mais jamais vainqueurs de la Coupe du monde, les Pays-Bas font partie d'un groupe d'équipes candidates à la victoire finale dans ce Mondial 2022 qui se dispute au Qatar, mais ne sont pas placés parmi les favoris. Cela ne dérange pas le sélectionneur Louis van Gaal, qui a globalement le même avis. Les Néerlandais, qui n'ont jamais perdu contre une équipe africaine dans un Mondial, ne doivent pas rater cette entrée en lice dans le tournoi et veulent déjà faire un grand pas vers la première place du groupe A.

16:12 - Le Sénégal est ambitieux Après la victoire de l'Équateur devant le Qatar (2-0) lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2022, les deux autres équipes du groupe A, le Sénégal et les Pays-Bas, jouent déjà gros aujourd'hui lors de ce premier match. Une défaite pourrait remettre déjà en cause une qualification. Champions d'Afrique en titre, les Sénégalais espèrent se qualifier pour la phase finale de ce Mondial, même si la perte de Sadio Mané reste un énorme coup dur et pourrait bien mettre un frein à leurs ambitions au Qatar

16:06 - Une rencontre historique Cette affiche entre le Sénégal et les Pays-Bas, qui ressemble au premier choc de la compétition, est une opposition historique puisque les deux pays ne se sont jamais rencontrés pour un match officiel. La sélection néerlandaise n'a par ailleurs jamais perdu son match d'ouverture dans une Coupe du monde (six victoires pour deux matchs nuls), mais c'est aussi le cas des Lions, avec deux succès en autant de rencontres, face à la France en 2002 (1-0) et face à la Pologne (2-1).