"Sénégal - Pays-Bas : chaîne, compos, pronos... Les infos du match"

Sénégal - Pays-Bas. Chaîne TV, streaming, compositions probables... Retrouvez sur notre site les dernières informations à propos du match entre le Sénégal et les Pays-Bas, prévu ce mardi (17h) lors de la Coupe du monde 2022.

Après la victoire de l'Équateur devant le Qatar (2-0) lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2022, les deux autres équipes du groupe A, le Sénégal et les Pays-Bas, s'affrontent ce lundi après-midi à Doha lors du premier vrai choc de cette compétition. Champions d'Afrique en titre, les Sénégalais sont des outsiders crédibles et espèrent se qualifier pour la phase finale de ce Mondial, même si la perte de Sadio Mané reste un énorme coup dur et pourrait mettre un frein à leurs ambitions au Qatar.

Trois fois finalistes (1974, 1978 et 2010) mais jamais vainqueurs de la Coupe du monde, les Pays-Bas font partie d'un groupe d'équipes candidates à la victoire finale dans ce Mondial 2022 qui se dispute au Qatar, mais ne sont pas placés parmi les favoris. Cela ne dérange pas le sélectionneur Louis van Gaal, qui a globalement le même avis. Sans Memphis Depay pour cette première rencontre face au Sénégal, les Néerlandais ne doivent pas rater cette entrée en lice dans le tournoi pour déjà faire un grand pas vers la première place du groupe A.

À quelle heure débute le match Sénégal - Pays-Bas ?

Le coup d'envoi de la rencontre de la première journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2022 entre le Sénégal et les Pays-Bas sera donné à 17 heures à l'Al Thumama Stadium de Doha.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Sénégal - Pays-Bas ?

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la télévision pour ce match entre le Sénégal et les Pays-Bas. Ce premier choc de la Coupe du monde 2022 sera diffusé uniquement sur beIN Sports ce lundi après-midi à partir de 17 heures.

Quelle diffusion streaming pour le match Sénégal - Pays-Bas ?

Pour suivre cette rencontre entre le Sénégal et les Pays-Bas sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement, puisque seule la plateforme beIN Sports propose la diffusion en ligne du match entre ces deux équipes de la poule A.

Quelles compositions probables pour Sénégal - Pays-Bas ?

Le grand absent, du côté du Sénégal, se nomme bien évidemment Sadio Mané, qui a dû déclarer forfait pour l'ensemble de la compétition après une blessure subie avec le Bayern. Le latéral gauche Ismail Jakobs (AS Monaco) n'a lui pas encore obtenu le changement de nationalité et ne devrait pas être sur la feuille de match. Le onze de départ probable du Sénégal: E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, A. Diallo, Ballo-Touré - Kouyaté, N. Mendy, I. Gueye - I. Sarr, Dia, Diatta.

Du côté des Pays-Bas, c'est Memphis Depay, blessé depuis septembre, qui ne sera pas présent sur le terrain pour l'entrée en lice des Néerlandais dans ce Mondial. L'ailier du PSV Eindhoven, Cody Gakpo, devrait en profiter pour commencer ce match. L'incertitude règne en revanche sur quel gardien débutera, entre Justin Bijlow, Remko Pasveer et Andries Noppert. Le onze de départ probable des Pays-Bas: Noppert - de Ligt, de Vrij, van Dijk - Dumfries, Berghuis, F. de Jong, Blind - Gakpo - Bergwijn, Janssen.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Sénégal - Pays-Bas ?

Dans cette troisième rencontre de la Coupe du monde 2022, les Pays-Bas sont donnés favoris par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire des coéquipiers de Memphis Depay oscille entre 1,5 et 1,7 tandis que celle d'une victoire des Sénégalais se situe au-dessus de 7. La cote pour un match nul est d'environ 4.