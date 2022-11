"Argentine - Arabie Saoudite : chaîne, compos, pronos... Les infos du match"

Argentine - Arabie Saoudite. Chaîne TV, streaming, compositions probables... Retrouvez sur notre site les dernières informations à propos du match entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite, prévu mardi (11h) lors de la Coupe du monde 2022.

Après les entrées en lice de l'Angleterre et des Pays-Bas lundi, un autre favori à la victoire finale dans cette Coupe du monde au Qatar fait son entrée dans le tournoi ce mardi. Il s'agit de l'Argentine, qui affronte l'Arabie Saoudite pour son premier match dans le groupe C, qui comprend également le Mexique et la Pologne. Une première a priori abordable pour les Argentins face à l'équipe qui semble être la moins forte de cette poule mais dont les coéquipiers de Lionel Messi devront quand même se méfier.

Loin d'être favorite face à l'Albiceleste, l'Arabie Saoudite ne s'avance pas pour autant battue d'avance pour son entrée en lice dans ce Mondial 2022. À la tête de la sélection saoudienne depuis trois ans, l'entraîneur français Hervé Renard espère bien réaliser l'exploit face aux Argentins ce mardi à Doha. Lors des qualifications, l'Arabie Saoudite a réussi à terminer devant le Japon et l'Australie dans la zone Asie, preuve des progrès réalisés. Reste à voir si cela sera suffisant dans cette poule C lors de ce premier tour.

À quelle heure débute le match Argentine - Arabie Saoudite ?

Le coup d'envoi de la rencontre de la première journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2022 entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite sera donné à 11 heures au stade de Lusail de Doha.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Argentine - Arabie Saoudite ?

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la télévision pour ce match entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Ce match comptant pour le groupe C de la Coupe du monde 2022 sera diffusé sur beIN Sports ce mardi matin à partir de 11 heures.

Quelle diffusion streaming pour le match Argentine - Arabie Saoudite ?

Pour suivre cette rencontre entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement, puisque seule la plateforme beIN Sports propose la diffusion en ligne du match entre les Argentins et les Saoudiens.

Quelles compositions probables pour Argentine - Arabie Saoudite ?

Incertain pendant quelques jours après s'être entraîné à part, Lionel Messi devrait bien être titulaire face à l'Arabie Saoudite pour les débuts de l'Argentine dans cette Coupe du monde. L'attaquant du PSG devrait être accompagné par Angel Di Maria et Lautaro Martinez devant. Le onze de départ probable de l'Argentine: E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Acuna - Mac Allister, Paredes, De Paul - Messi , L. Martinez, Di Maria.

Du côté de l'Arabie Saoudite, mis à part l'absence de l'attaquant Fahad Al-Muwallad "par mesure de précaution" pour une infraction à la réglementation antidopage, tous les joueurs habituels sont présents pour cette entrée en lice dans le tournoi. Le onze de départ probable de l'Arabie Saoudite: Al-Owais - Al-Burayk, Al-Tambakti, Al-Boleahi, Al-Sharhani - Al-Malki, Kanno - Asiri, Al-Najei, Al-Dawsari - Al-Buraikan.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Argentine - Arabie Saoudite ?

Dans cette cinquième rencontre de la Coupe du monde 2022, l'Argentine est évidemment donnée favorite par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire des coéquipiers de Lionel Messi oscille entre 1,1 et 1,2 tandis que celle d'une victoire des Saoudiens est au-dessus de 22. La cote pour un match nul est d'environ 8.