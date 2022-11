"DIRECT. Argentine - Arabie Saoudite : Messi lance l'Albiceleste, le match en live"

Argentine - Arabie Saoudite. Lionel Messi a marqué le premier but en faveur des Argentins. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez en direct l'entrée en lice dans la Coupe du monde 2022 de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite, ce mardi au Qatar.

En direct

11:17 - Tagliafico se relève Resté au sol après un choc subi à la cheville, Nicolas Tagliafico finit par se relever. Plus de peur que de mal pour le latéral de l'Olympique lyonnais.

11:14 - L'Argentine contrôle la rencontre Après avoir pris l'avantage grâce à leur capitaine Lionel Messi, l'Argentine continue de contrôler cette rencontre face à l'Arabie Saoudite, qui vit un début de match très frustrant avec ce penalty sifflé.

11:11 - Messi n'a pas tremblé Lionel Messi ne se fait pas prier pour transformer ce penalty sifflé après une faute sur Leandro Paredes dans la surface ! L'attaquant du PSG prend Al-Owais à contre-pied et permet à l'Argentine de mener 1-0 après 11 minutes de jeu.

11:10 - Penalty transformé par Lionel Messi (1-0) ! Lionel Messi a glissé le ballon dans les buts adverses et donne un but à l'Argentine. Nous en sommes à 1-0 dans ce Argentine - Arabie Saoudite !

11:08 - Penalty pour l'Argentine ! L'Argentine gagne un penalty à la suite d'une faute , à la 8e minute de jeu dans cette partie. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Lusail Iconic Stadium.

11:08 - La VAR confirme la faute ! Après avoir consulté la vidéo pour des soupçons de faute dans la surface, Slavko Vincic fait part de sa décision définitive : penalty pour l'Argentine !

11:08 - Slavko Vincic fait appel à la VAR ! Le jeu est arrêté au Lusail Iconic Stadium : Slavko Vincic hésite à signaler un penalty pour l'Argentine après un geste litigieux dans la surface et fait appel à ses collègues de la vidéo.

11:08 - Bon coup franc à venir pour l'Argentine Kanno commet une faute grossière sur Rodrigo De Paul à gauche de la surface saoudienne et offre un bon coup franc aux Argentins et à Lionel Messi, qui va se charger de le frapper.

11:06 - L'Argentine domine La sélection argentine a évidemment mis le pied sur le ballon dans ce début de rencontre face à l'Arabie Saoudite, malgré les encouragements des nombreux supporters saoudiens présents dans ce stade de Lusail.

11:03 - Première occasion pour Messi ! Lionel Messi est tout proche de marquer après seulement deux minutes de jeu dans ce match ! L'attaquant argentin reprend un ballon qui traînait à l'entrée de la surface et ouvre son pied gauche mais le gardien saoudien détourne.

11:01 - L'Argentine et l'Arabie Saoudite débutent leur duel ! L’arbitre de la rencontre a sifflé le début de cette confrontation entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite, comptant pour la 1e journée de Coupe du Monde, au Lusail Iconic Stadium. Suivez le match avec nous.

10:56 - Les équipes rentrent sur le terrain Les joueurs de l'Argentine et de l'Arabie Saoudite pénètrent sur la pelouse du stade de Lusail dans une belle ambiance, avec de nombreux supporters argentins. Le coup d'envoi sera donné après les hymnes des deux pays !

10:52 - Un arbitre slovène au sifflet Cette rencontre entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite sera arbitrée par le Slovène Slavko Vinčić, qui sera assisté de ses compatriotes Tomas Klancnik et Andraz Kovacic.

10:48 - Argentine-Scaloni: "L'équipe joue plus tranquillement" Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a transformé l'Albiceleste depuis sa prise en main de la sélection argentine à la suite de la Coupe du monde 2018 décevante et l'élimination contre la France en huitièmes de finale (4-3). Avec l'ancien joueur de La Corogne à sa tête, l'Argentine n'a plus perdu depuis l'été 2019 et a remporté la Copa America en 2021, qui a fait un grand bien aux joueurs argentins selon le sélectionneur: "Aujourd'hui, l'équipe joue beaucoup plus tranquillement car la pression de ne pas avoir gagné n'est plus là, a-t-il expliqué en conférence de presse lundi. Ce sont des choses-clé pour gagner un Mondial et jouer libéré."

10:45 - 6e Coupe du monde pour l'Arabie Saoudite Il s'agit de la sixième participation de l'Arabie saoudite à la Coupe du monde. Les Saoudiens n'ont franchi qu'une seule fois le premier tour, en 1994, lors de leur première participation. En Russie, en 2018, ils avaient terminé à la troisième place de leur groupe, derrière l'Uruguay et la Russie, avec une seule victoire en trois matchs.

10:42 - 18e Coupe du monde pour l'Argentine L'Argentine dispute cette année au Qatar la 18e Coupe du monde de son histoire et la 13e d'affilée, soit la troisième plus longue série en cours après le Brésil (22) et l'Allemagne (18e). L'Albiceleste a remporté à deux reprises le Mondial, à domicile en 1978 et en 1986 au Mexique, grâce à un certain Diego Maradona. Depuis 1978, l'Argentine a atteint à quatre reprises la finale, pour deux victoires et deux défaites (1990 et 2014). Seul l'Allemagne a fait mieux, avec cinq finales dont deux succès, à chaque fois contre les Argentins (en 1990 et 2014).

10:36 - Argentine-Messi: "Une partie difficile" Incertain depuis quelques jours pour ce premier match de l'Argentine dans cette Coupe du monde 2022 face à l'Arabie Saoudite, Lionel Messi sera bien présent dans quelques minutes sur la pelouse du stade de Lusail de Doha. Avec l'intention de bien démarrer ce Mondial, malgré la nervosité qui pourrait gagner les rangs argentins: "On espère pouvoir continuer de faire ce qu'on fait depuis un certain temps avec cette équipe. Mais ce sera une partie difficile, a-t-il expliqué en conférence de presse. Beaucoup, dans ce groupe, disputeront leur première Coupe du monde, il peut y avoir de la nervosité. Mais une fois passé les cinq premières minutes, on essaiera d'aller chercher ce qu'on est venus chercher. En respectant l'adversaire, comme toujours."

10:30 - L'Argentine invaincue face aux Saoudiens Si cette rencontre sera la première rencontre de l'Argentine et l'Arabie Saoudite dans une Coupe du monde, ce n'est pas le premier match entre les deux nations. Sans surprise, l'Albiceleste est invaincue face aux Saoudiens en quatre rencontres (deux victoires pour deux matchs nuls). La dernière confrontation entre les deux sélections remonte à 2012 (0-0).

10:24 - Arabie Saoudite: Renard a choisi un 4-3-3 Du côté de l'Arabie Saoudite, mis à part l'absence de l'attaquant Fahad Al-Muwallad "par mesure de précaution" pour une infraction à la réglementation antidopage, tous les joueurs habituels sont présents pour cette entrée en lice dans le tournoi. Hervé Renard a choisi un 4-3-3 ce mardi face à l'Argentine. Le onze de départ de l'Arabie Saoudite: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Boleahi, Al-Sharhani - Al-Malki, Kanno, Al-Faraj - Al-Buraikan, Al-Shehri, Al-Dawsari.

10:18 - Argentine: Messi est bien titulaire Incertain depuis plusieurs après s'être entraîné à part, Lionel Messi est bien être titulaire ce mardi face à l'Arabie Saoudite pour les débuts de l'Argentine dans cette Coupe du monde au Qatar. L'attaquant du PSG est accompagné par Lautaro Martinez devant, avec Angel Di Maria et Papu Gomez sur les côtés. Le onze de départ de l'Argentine: E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - Di Maria, Paredes, De Paul, A. Gomez - Messi , L. Martinez.

10:12 - L'Arabie Saoudite ambitieuse Loin d'être favorite face à l'Argentine ce mardi, l'Arabie Saoudite ne s'avance pas pour autant battue d'avance pour son entrée en lice dans ce Mondial 2022. À la tête de la sélection saoudienne depuis trois ans, l'entraîneur français Hervé Renard espère bien réaliser l'exploit face aux Argentins à Doha. Lors des qualifications, l'Arabie Saoudite a réussi à terminer devant le Japon et l'Australie dans la zone Asie, preuve des progrès réalisés ces dernières. En 2018, les Saoudiens avaient terminé à la 3e place de leur groupe, malgré une lourde défaite lors du match d'ouverture contre la Russie (5-0).

10:06 - Débuts attendus pour l'Argentine Après les entrées en lice de l'Angleterre et des Pays-Bas lundi, un autre favori à la victoire finale dans cette Coupe du monde au Qatar fait ses débuts dans le tournoi. Ce mardi matin, il s'agit de l'Argentine, qui affronte l'Arabie Saoudite pour son premier match dans le groupe C (qui comprend également le Mexique et la Pologne). Une première a priori abordable pour les Argentins face à l'équipe qui semble être la moins forte de cette poule mais dont les coéquipiers de Lionel Messi devront quand même se méfier.