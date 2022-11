"Danemark - Tunisie : chaîne, pronostics... Les infos du match"

Danemark - Tunisie. Dans le groupe de la France, le Danemark et la Tunisie lance leur Coupe du Monde. Un match déséquilibré sur le papier entre une équipe scandinave ressuscitée depuis sa demi-finale à l'Euro et une ancienne gloire africaine en quête de renouveau.

L'heure est venue de passer aux choses sérieuses. Après une préparation tronquée par un Mondial automnale aux codes parasites, Danois et Tunisiens vont enfin pouvoir se mesurer, savoir où ils en sont et ce à quoi ils peuvent prétendre au Qatar. Car disputer une Coupe du Monde aussi atypique soit elle est le rendez-vous d'une vie, l'occasion d'éprouver sa valeur et de forger son destin. Sur le papier, le match entre Européens et Africains apparaît déséquilibré avec une équipe montant en puissance et une autre se cherchant encore une identité avec un nouveau sélectionneur à sa tête, à la poursuite de son glorieux passé. Pour autant la réalité est tout autre, encore plus sur le premier match d'une compétition aussi importante. La victoire ne dépendra pas seulement de la valeur des joueurs mais reviendra à ceux qui sauront au mieux appréhender le contexte et à composer avec la tension, qui ne manquera pas de monter encore de quelques crans.

Le Danemark en quête de sommet

A ce petit jeu, l'avantage semble encore pour le Danemark qui a prouvé l'année dernière ses qualités mentales. Lors de l'Euro 2020, les Scandinaves avaient su encaisser le choc du malaise en plein match de Christian Eriksen et en faire une force, liant à jamais ce groupe, pour se hisser jusqu'en demi-finale de l'épreuve. Depuis cet épisode, la sélection emmenée par Kasper Hjulmand monte en puissance, portée par l'engouement de tout u peuple, et a récupéré son symbole et maître à jouer. Miraculer et condamner par certains à faire une croix sur sa carrière, Eriksen a déjoué tous les pronostics en renouant avec le haut niveau et en gagnant sa place à Manchester United. Au Qatar, il sera bien là aux côtés des siens pour confirmer la bonne dynamique des nordistes. "Avec la qualité que l'on a, on veut dicter autant que possible le jeu, être sûr que l'on est proactifs sur le terrain, que l'on a la mentalité et la ténacité dans le match pour jouer comme on le fait normalement. C'est là où nous nous situons actuellement, on veut aller gravir les derniers mètres", estime Kasper Hjulmand, boosté par les deux succès de ses hommes face à la France lors de la dernière Ligue des Nations. Ces derniers mètres sont ceux qui ont manqué lors des deux revers concédés lors de cette même compétition contre la Croatie ou encore en demi-finale de l'Euro face à l'Angleterre (1-2 a.p.).

Pour sa 6ème Coupe du Monde, le Danemark entend montrer qu'il a encore appris et peut se mêler à la lutte, trente ans après l'exploit de la bande à Laudrup, championne d'Europe 1992. "La qualité est là et nous sommes prêts", assure le sélectionneur qui attend avec impatience de pouvoir se plonger dans ce Mondial.

La Tunisie sans repère

A l'épreuve de leurs nouvelles ambitions, les Danois devront se défaire de la Tunisie. Un adversaire qu'il méconnaît pour ne l'avoir croisé qu'une seule fois, il y a un peu plus de 20 ans lors d'un match amical au Japon en préparation du Mondial 2002 (2-1 pour les Européens, ndlr).

Après une Coupe d'Afrique des Nations achevée en quart de finale, éliminés par le surprenant Burkina Faso, les Aigles de Carthage ont changé de tête. Alors adjoint de Kebaier et en charge de l'analyse des adversaires et de la tactique, Jalel Kadri a été promu nouveau sélectionneur avec la charge de relancer une équipe se cherchant une identité et des perspectives. Un contrat en parti rempli puisqu'il a réussi à qualifier le pays pour sa 6ème Coupe du Monde. Toutefois, les bases sont fragiles. Solides contre le Mali en barrages pour le Mondial (1-0 sur l'ensemble des deux matchs), les Tunisiens ont enchaîné les victoires, battant notamment le Japon (3-0) et l'Iran (2-0) deux autres nations qualifiées au Qatar, ne perdant qu'une fois. Une seule défaite mais une gifle du Brésil (1-5) qui dit beaucoup des doutes sur le potentiel tunisien.

Néanmoins, l'optimisme reste de mise, alimentée par l'espoir de réussir là où les précédentes générations ont échoué en qualifiant la sélection pour les huitièmes de finale. "On pourrait marquer les esprits, donc pourquoi pas nous ? Il faudra le montrer, ça va être très compliqué, mais on sait qu'on a le potentiel pour et qu'on a une équipe qui est prête", avance Naïm Sliti avant de préciser. "On a un groupe plus expérimenté, surtout les joueurs cadres. On a maintenant quatre années en plus et une Coupe du Monde dans les jambes pour certains. Je trouve aussi qu'on a plus de garanties défensives. On va essayer de miser sur ça." Une solidité, qui reposera en partie sur Talbi auteur d'un excellent début de saison avec Lorient, nécessaire face à un adversaire qui a déjà prouvé son savoir-faire en la matière. Qu'importe la préparation, l'heure est venue de réussir son entrée.

La rencontre entre le Danemark et la Tunisie dans le Groupe D de la Coupe du Monde devrait débuter aux alentours de 14h, du côté de l'Education City Stadium de Doha.

Le match entre le Danemark et la Tunisie comptant pour la 1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde sera diffusé en exclusivité sur beIN SPORTS 1

La rencontre entre le Danemark de Christian Eriksen et la Tunisie d'Ellyes Skhiri sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

BetClic : Danemark : 1,43 / Nul : 4,50 / Tunisie : 8,40

Parions Sport : Danemark : 1,43 / Nul : 4,45 / Tunisie : 8

Winamax : Danemark : 1,47 / Nul : 4,20 / Tunisie : 8,25