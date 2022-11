"DIRECT. Danemark - Tunisie : suivez le match en live"

Danemark - Tunisie. Dans le Groupe D, celui de la France, Danois et Tunisiens entament leur Coupe du Monde. Si les Européens apparaissent favoris, les Africains entendent bien créer la surprise. Suivez avec nous la rencontre en direct.

En direct

14:04 - Christensen sur la trajectoire La première frappe est signée de la Tunisie et de son capitaine Msakni qui de l'extérieur de la surface allume du gauche. Christensen est sur la trajectoire et prend le ballon de la tête.

14:01 - C'est parti à Doha pour Danemark-Tunisie Les Danois donnent le coup d'envoi pour ce premier match du Groupe D contre les Tunisiens.

14:00 - Le Danemark et la Tunisie lancent les hostilités ! Le match démarre à Al Rayyan, où Cesar Arturo Ramos siffle lᵉ coup d’envoi de Danemark - Tunisie, comptant pour la 1e journée.

13:55 - Entrée des deux équipes Dans une belle ambiance, dans un stade tout rouge, les équipes du Danemark et de la Tunisie pénètrent sur la pelouse. Les hymnes vont retentir avant l'entrée en compétition des deux nations.

13:55 - Le Danemark confiant "Avec la qualité que l'on a, on veut dicter autant que possible le jeu, être sûr que l'on est proactifs sur le terrain, que l'on a la mentalité et la ténacité dans le match pour jouer comme on le fait normalement. C'est là où nous nous situons actuellement, on veut aller gravir les derniers mètres", estime le sélectionneur danois Kasper Hjulmand

13:50 - Défaites en série Si elle a gagné son dernier match en Coupe du Monde (contre le Panama en 2018, 2-1), la Tunisie possède le troisième plus haut pourcentage de défaite pour une nation ayant au moins disputé 15 matches dans la compétition. Celui-ci s'élève à 60 % (9/15). Seules l'Arabie Saoudite (69 % - 11/16) et l'Australie (63 % - 10/16) font pire.

13:45 - Nafti : "Un potentiel défensif intéressant" "La Tunisie a toujours dû faire sans ce genre d’individualité. La sélection actuelle est très disciplinée et a réussi à enchaîner six matches sans encaisser de but. Elle a récemment remporté la Coupe Kirin en s'imposant face au Chili et au Japon. L'effectif continue de progresser et a obtenu sa qualification pour la Coupe du Monde à l'issue du troisième tour et d'une double confrontation contre le Mali, qui s'est soldée sur une victoire 1-0 à l'aller et un nul 0-0 au retour à domicile. C'est une équipe qui possède un potentiel défensif intéressant", décrypte Medhi Nafti sur le site de la Coupe du Monde 2022. L'ancien international tunisien aux 49 sélections était de la génération championne d'Afrique en 2004 qui a échoué lors du Mondial 2006 terminant 3ème de son groupe derrière l'Espagne et l'Ukraine.

13:40 - Une défense solide Depuis la prise de fonction de Jalel Kadri fin janvier dernier, la Tunisie a disputé 9 rencontres et a conservé sa cage inviolée à 8 reprises. La seule fois où elle a cédé, c'était le 27 septembre dernier et elle en avait encaissé 5 contre le Brésil (1-5). En revanche, en Coupe du Monde, la Tunisie a encaissé au moins un but lors de 14 de ses 15 matches, seule exception un nul vierge contre la RFA en 1978.

13:35 - Le onze de départ de la Tunisie

13:35 - Surface réduite En 5 participations à la Coupe du Monde, le Danemark a inscrit 30 buts et aucun de ceux-ci n'a été marqué en dehors de la surface adverse. Une statistique unique à la sélection danoise.

13:30 - Le 6ème Mondial du Danemark Comme la Tunisie, le Danemark participe à sa 6ème Coupe du Monde depuis sa première apparition en 1986. Une seule fois les Danois ont échoué à rallier les huitièmes de finale, c'était en 2010 lors du Mondial sud-africain. Sur les 20 matches qu’ils ont joués, les Scandinaves en ont remporté 9 pour 5 nuls et 6 défaites.

13:25 - Une sixième en Coupe du Monde C'est la sixième fois depuis 1978 que la Tunisie dispute la Coupe du Monde. Jamais jusqu'à présent la sélection des Aigles de Carthage n'est parvenue à franchir le cap de la phase de groupes. Elle n'a d’ailleurs remporté que deux matches sur les 15 disputés dans la compétition (contre le Mexique en 1978 (3-1) et le Panama en 2018 (2-1)).

13:20 - Le cauchemar européen Nation forte du continent africain, la Tunisie connaît de vraies difficultés contre les équipes européennes. Ainsi, les Aigles de Carthage n’ont pas réussi à s’imposer lors de leurs 10 confrontations avec une sélection du Vieux Continent en Coupe du Monde (3 nuls et 7 défaites, ndlr). De son côté, le Danemark n'a jamais perdu en quatre rencontres contre des nations africaines (2 victoires et 2 nuls).

13:15 - 20 ans après La seule et unique rencontre entre le Danemark et la Tunisie s'est déroulée le 26 mai 2002. Il y a vingt, en pleine préparation pour le Mondial 2002, les deux nations avaient convenu d'un match amical à Wakayama au Japon et les Danois l'avaient emporté 2-1, grâce à des buts de Gronkjaer et Sand. Jaziri était le buteur tunisien.

13:10 - Acte II Le Danemark et la Tunisie ne se sont affrontés qu’une seule fois au cours de leur histoire commune, lors d’une rencontre amicale en 2000 au Japon. C'est la première fois qu'ils se croisent en Coupe du Monde.

13:05 - Un Mexicain au sifflet La rencontre sera arbitrée par le Mexicain Cesar Arturo Ramos Palazuelos, déjà au sifflet lors du Mondial 2018 en Russie. Il sera assisté par ses compatriotes Alberto Morin Mendez et Miguel Angel Hernandez Paredes. Le trio sera complété par leur compatriote Hector Said Martinez Sorto.