"Maroc - Croatie : les Marocains obtiennent un point, le résumé du match"

13:10 - Le résumé du match

La Croatie a été tenu en échec face au Maroc ce mercredi 23 novembre à l'occasion de la première rencontre du groupe F (0-0). En première période, les deux équipes se sont d'abord observées. Quelques imprécisions techniques ont terni l'entame de match, mais les Marocains se sont vite mis au niveau de l'évènement. Les Lions de l'Atlas ont mis plus d'intensité dans les duels et ont remporté la plupart des confrontations au milieu de terrain. Mais les hommes de Walid Regragui ont manqué de précision dans les derniers gestes ne mettant pas en danger Livakovic. Même lorsque Hakimi obtient un coup franc dangereux (21e), Hakim Ziyech ne parvient pas à passer le mur. Juste avant, Ivan Perisic a bien failli inscrire le but de ce début de Coupe du monde 2022 avec une tentative de lob très lointaine qui passe juste au-dessus des cages de Bounou. C'est dans le temps additionnel du premier acte que les Damiers vont, de nouveau, se montrer dangereux mais Bounou aura le dernier mot devant Vlasic qui avait coupé la trajectoire du centre inspiré de Sosa (45e+2). Au retour des vestiaires, les occasions se multiplient de part et d'autre. Mazraoui reprend de la tête une frappe déviée mais Livakovic s'impose. Sur cette action, le latéral du Bayern Munich se fait mal à la hanche et va devoir céder sa place. Les Croates aussi se procurent des occasions au retour des vestiaires mais Amrabat sauve son camp. Le reste de la deuxième période sera plus pauvre en occasion et les deux sélections vont se contenter de ce match nul et vierge pour commencer dans cette Coupe du monde 2022. Le Maroc jouera face à la Belgique ce dimanche alors que la Croatie évoluera face au Canada le même jour.