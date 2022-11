"DIRECT. Maroc - Croatie : les Lions de l'Atlas sont dangereux, suivez le match en live"

MAROC - CROATIE. Le début de match entre le Maroc et la Croatie est enlevé et les Lions de l'Atlas se montrent offensifs et gênent les vice-champions du monde.

11:39 - Bon retour de Modric Luka Modric revient bien aux abords de sa surface pour empêcher Hakim Ziyech de prendre sa chance dans ce Maroc - Croatie après un bon service de Ounahi. 11:37 - Amallah est précieux Au milieu de terrain du Maroc, Selim Amallah est particulièrement précieux et fait du bien à ses coéquipiers. 11:33 - Les Marocains gagnent beaucoup de duels À l'image de cette nouvelle récupération d'Amrabat, les Marocains mettent beaucoup d'intensité et remportent beaucoup de duels dans ce Maroc - Croatie. 11:29 - Fin de la première demi-heure Après 30 minutes de jeu dans ce Maroc - Croatie, les Damiers ne sont pas maitres de leur sujet et les Lions de l'Atlas n'hésitent pas à amener le danger sur les cages de Livakovic. 11:27 - Encore Bounou Matteo Kovacic centre mais c'est encore trop imprécis pour mettre en difficulté le gardien du FC Séville qui rassure dans ce Maroc - Croatie. 11:25 - Pas de problème pour Bounou Sur un centre croate au second poteau, Yassine Bounou est sur le ballon et s'en empare sans le moindre problème. Les Croates manquent de précision dans ce Maroc - Croatie. 11:23 - Quel travail d'Hakimi Hakimi sauve le long ballon de Ziyech et arrive à obtenir une touche alors que ça semblait peine perdue. 11:19 - Ziyech s'en charge C'est Hakim Ziyech qui se charge de ce coup franc dangereux mais le mur croate repousse la frappe trop imprécise du joueur de Chelsea. Une occasion manquée pour les Marocains dans ce Maroc - Croatie. 11:18 - Hakimi obtient un coup franc dangereux Achraf Hakimi obtient un coup franc très dangereux pour les Marocains après une grosse semelle de Modric aux abords de la surface croate. 11:17 - En-Nesyri trop juste Après un excellent centre de Ziyech, En-Nesyri s'élève le plus haut mais manque son coup de tête. 11:15 - Quelle tentative de Perisic Après une grossière erreur de Amallah, Perisic hérite du ballon aux 40 mètres et tente de lober Bounou mais le ballon flirte avec la barre transversale. Quelle occasion dans ce Maroc - Croatie. 11:14 - L'extérieur de Modric C'est le premier de ce Maroc - Croatie ! Luka Modric fait sa spéciale avec un extérieur du pied qui ne trouve pas preneur dans la surface marocaine. 11:12 - Ziyech prend sa chance Hakim Ziyech tente une frappe après deux feintes aux abords de la surface mais sa tentative est contrée. Derrière c'est Hakimi qui centre mais Livakovic s'empare sans problème du ballon. Les Marocains sont offensifs dans ce Maroc - Croatie. 11:10 - Bonne intervention de Gvardiol Alors que Ziyech tentait de trouver En-Nesyri dans la profondeur, Josko Gvardiol jaillit bien et contre la transmission du joueur de Chelsea. 11:09 - Deux défenses rigoureuses À l'image de cette protection de balle de Saiss, les deux défenses prennent le dessus en ce début de Maroc - Croatie. 11:06 - Première incursion marocaine Les Marocains rentrent pour la première fois de ce Maroc - Croatie dans la surface adverse mais la défense croate repousse la frappe de Mazraoui. 11:05 - Un premier corner pour les Croates Le premier corner de ce Croatie - Maroc est pour les Croates qui ont buté sur Romain Saiss après une erreur de Ounahi aux abords de la surface marocaine. 11:04 - Quelques maladresses techniques Depuis le début de ce Maroc - Croatie, il y a plusieurs imprécisions techniques qui empêchent le match de s'emballer. 11:02 - Un premier ballon pour Bounou Le portier marocain touche son premier ballon dans ce Maroc - Croatie après un centre dévié. 11:01 - Hakimi et Aguerd gèrent Sosa Sosa tente de partir dans son couloir gauche dans ce Maroc - Croatie mais Hakimi et Aguerd parviennent à le contrôler. 11:00 - Coup d'envoi à Al Khor ! C’est parti à Al Khor, où l’arbitre vient de donner le coup d’envoi de Maroc - Croatie, dans le groupe F. 10:55 - Les hymnes sont entonnés Ce Maroc - Croatie va démarrer dans cinq minutes maintenant. Les deux équipes sont rentrées sur la pelouse du Al-Bayt Stadium et commencent à chanter leurs hymnes nationaux. 10:49 - L'autre match du groupe F Alors que ce Maroc - Croatie ouvre la marche de cette nouvelle journée de Coupe du monde 2022, le deuxième match du groupe F la conclura. En effet, à 20h, la Belgique affrontera le Canada. Cette rencontre terminera la première journée du groupe F. 10:42 - La statistique du groupe F Cette statistique ne va sûrement pas plaire aux pensionnaires de ce groupe F dans cette Coupe du monde 2022. En effet alors qu'il existe depuis 1986, cette poule n'a jamais produit de vainqueur de la compétition. La Croatie en forme Avant ce Maroc - Croatie, les Croates abordent cette rencontre avec beaucoup de confiance. Il faut déjà rappeler que les hommes de Zlatko Dalic sont les vice-champions du monde en titre. Mais au-delà de ça, les Européens ont terminé premiers de leur groupe de la Ligue des Nations devant le Danemark et la France en engrangeant quatre succès en six rencontres. En match de préparation au Mondial, le 16 novembre dernier, les Croates se sont imposés 1-0 face à l'Arabie Saoudite.

