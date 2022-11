"Maroc - Croatie : pronostics, chaîne... Les infos du match"

Premier match de la Coupe du monde pour la Croatie, vice championne du monde en 2018, qui aura droit à un gros test face au Maroc.

C'est l'une des affiches de ce premier tour de la Coupe du monde 2022. Dans le groupe F, le Maroc affronte la Croatie, vice championne du monde en titre. Les Croates affichent un très bel état de forme depuis plusieurs mois avec cinq victoires consécutives et une première place dans la Ligue des nations. Luka Modric et ses coéquipiers abordent donc ce Mondial avec une certaine ambition.

Le Maroc affiche également un bel état de forme avant le début de cette Coupe du monde puisque les Lions de l'Atlas n'ont perdu qu'une seule fois en 2022. Touché par la grave blessure d'Amine Harit, les joueurs ne feront pas de complexe face à la Croatie. "Nous possédons des éléments qui évoluent dans les plus grands championnats. Nous sommes capables de défier quiconque. J'espère que nous serons à la hauteur des attentes" a expliqué Jawad El Yamiq.

"Le haut niveau. Il faut être efficace. La moindre erreur de concentration se paye. Mais il ne faut pas se focaliser sur l'efficacité. D'abord il faudra bien jouer, bien défendre ensemble. On est confiant mais on respect tout le monde. Ça va être un match difficile car c'est le vice champion avec des joueurs de classe mondiale. On s'attend à ce que ça se joue sur des détails. TOUS nos joueurs sont à disposition. On veut faire plaisir à nos supporters. Bien sûr que la Croatie est favorite. Ils ont joué la dernière finale. Ils ont Modric qui est Ballon d'or mais moi je me focalise sur mes joueurs. Nous aussi on a des Ziyech, Boufal, Hakimi, Mazraoui. Si mon équipe ne pense qu'à Modric, ce sera une erreur" a de son côté expliqué le selectionneur du Maroc.

Sur quelle chaîne suivre Maroc - Croatie ?

Le match de la Coupe du monde entre le Maroc et la Croatie sera à suivre en direct sur les antennes de beIN Sports 1.

À quelle heure débute Maroc - Croatie ?

La rencontre de la première journée du groupe F entre le Maroc et la Croatie sera à suivre dès 10h sur beIN Sports pour un coup d'envoi prévu à 11h ce mercredi 23 novembre.

Quelles compositions probables ?

Maroc : Bounou – Hakimi, Saïss, Aguerd, Mazraoui – Amallah, Amrabat, Ounahi – Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

: Bounou – Hakimi, Saïss, Aguerd, Mazraoui – Amallah, Amrabat, Ounahi – Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Croatie : Livakovic – Stanisic, Lovren (ou Vida), Gvardiol, Barisic – Modric, Brozovic, Kovacic – Pasalic, Kramaric, Perisic.

Quels sont les pronostics pour Maroc - Croatie ?

Avec deux équipes en forme avant le début de la Coupe du monde, les cotes pour la rencontre sont équilibrés.