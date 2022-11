"DIRECT. Allemagne - Japon : la Mannschaft est renversée, le match en live"

83ᵉ. But pour le Japon, inscrit par Takuma Asano à la 83e minute de jeu dans cette 2e période ! Le duel est relancé pour les Japonais qui reprennent l'avantage sur l'Allemagne au Khalifa International Stadium.

Sur un long ballon, Asano, à la limite du hors jeu, prend le dessus sur Schlotterbeck et vient glisser le ballon au-dessus de la tête de Neuer, dans un angle fermé ! Ce Allemagne - Japon est renversant !

Le défenseur central devance Gonda, mais n'ajuste pas son coup de tête. Le Japon peut se dégager avec un six mètres.

Sur une frappe lourde de Minamino, Neuer réalise une parade. Mais, tout juste entré en jeu, au rebond et à cinq mètres du but, Doan pousse le ballon au fond des filets.

75ᵉ. Ritsu Doan fait trembler les filets et remet son équipe sur les rails à la 75e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Tout est à refaire pour les Allemands. Le score est de 1 à 1 au Khalifa International Stadium !

À bout portant, le portier allemand sort une reprise de volée d'Ito. Le buteur du Japon était à six mètres du but !

Hofmann et Goretzka pénètrent sur la pelouse. Muller et Gundogan, buteur sur penalty, sortent.

Ce Allemagne - Japon reste indécis. La Mannschaft serait bien inspiré d'inscrire un nouveau but.

Décalé par Muller, le milieu relayeur de Manchester City déclenche une frappe au sol. Le ballon finit sur le poteau, et s'en va en sortie de but.

Nagatomo et Maeda sortent. Mitoma et Asano entrent dans ce Allemagne - Japon !

L'ailier est de plus en plus menaçant. Mais sur une ouverture de Nagatomo, le Samurai Blue est en position de hors jeu.

15:15 - Kamada manque sa remise

Décalé par Endo, l'offensif du Japon n'arrive pas à redresser le cuir, alors qu'il était proche du but. On va d'un but à l'autre dans ce Allemagne - Japon !