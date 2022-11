"Espagne - Costa Rica : la Roja atomise Los Ticos, le résumé du match"

19:15 - Le résumé du match

L'Espagne entame parfaitement son Mondial 2022 en collant une correction monumentale au Costa Rica (7-0). Les hommes de Luis Enrique ont surclassé les Costaricains dès le début de la rencontre en se créant des occasions très tôt dans le match. Il n'a pas fallu en attendre beaucoup pour voir Keylor Navas être trompé pour la première fois. Gavi trouve Dani Olmo d'une louche dans la surface de réparation. L'attaquant du RB Leipzig réalise un contrôle génial pour se mettre dans le sens du but et enchaine d'une petite balle piquée au-dessus du portier parisien du Costa Rica (11e). Dix minutes après, Asensio va conclure une action bien construite de la Roja où Busquets trouve Alba dans son couloir, le latéral du Barça trouve l'attaquant du Real Madrid à l'entrée de la surface et reprend de volée. Navas n'est pas exempt de tout reproche et s'incline pour la deuxième fois (21e). Et le calvaire ne s'arrête pas la en première période pour Navas et ses coéquipiers. Fauché dans la surface de réparation par Duarte, Jordi Alba s'écroule et obtient un pénalty. Ferran Torres se charge de le transformer sans trembler (31e). Le premier acte va se conclure sur ce résultat après une promenade des Espagnols qui n'ont pas forcé avant la seconde période. En revanche, ils ont accéléré au retour des vestiaires et Asensio se crée une opportunité. Heureusement pour Navas, le ballon n'est pas cadré. Mais ce ne sera qu'un répit de courte durée puisque moins de 10 minutes après cette action, Ferran Torres va profiter d'une mésentente de la défense de Los Ticos pour tromper, pour la deuxième fois de la soirée, Keylor Navas (54e). Après quelques changements, les Ibériques vont ajouter un cinquième but par l'intermédiaire de l'électrique Gavi qui reprend un centre de l'extérieur du pied en reprise de volée. Le poteau aide le ballon à rentrer et à tromper Navas (74e). Alors que la fin du match approchait, Carlos Soler a décidé d'ajouter un sixième but au compteur déjà très débloqué des Espagnols (90e). Le calvaire des Costaricains ne s'arrêtera pas tout de suite car Alvaro Morata va profiter des huit minutes de plus dans cette rencontre pour ajouter un septième but (90e+3). Heureusement pour le Costa Rica, la rencontre a finit par s'arrêter. Los Ticos devront maintenant se focaliser sur la suite et le match face au Japon ce dimanche à 11h. Pour la Roja, l'Allemagne sera sur le chemin des hommes de Luis Enrique le même jour à 20h.