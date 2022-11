"DIRECT. Espagne - Costa Rica : la Roja colle une correction, suivez le match en live"

ESPAGNE - COSTA RICA. Ça tourne à la correction. L'Espagne mène déjà trois buts à zéro face au Costa Rica après un peu plus d'une demi-heure de jeu ce mercredi 23 novembre.

17:37 - Timide réaction des Costaricains Après plus de 30 minutes passées dans leur camp, le Costa Rica sort un peu et amène un tout petit peu de danger dans la surface de l'Espagne Aymeric Laporte repousse finalement de la tête et est aidé par Gavi.

17:33 - Le Costa Rica semble sans solution Mené trois à zéro dans cet Espagne - Costa Rica, Los Ticos semblent complètement sans solution pour le reste de la rencontre. Cela pourrait être long pour eux et leurs supporteurs.

17:30 - Penalty transformé par Ferran Torres (3-0) ! 31ᵉ. Et c'est Ferran Torres qui se charge de transformer ce penalty pour l'Espagne ! Le ballon finit dans les filets adverses et le score passe à 3 à 0 au Al-Thumama Stadium.

17:29 - Penalty pour l'Espagne ! 29ᵉ. Mohammed Abdulla Hassan signale un penalty en faveur de l'Espagne. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Al-Thumama Stadium.

17:27 - Jordi Alba mystifie Duarte Duarte est complètement battu par ce geste de la semelle de Jordi Alba qui en profite pour coller un petit pont dans cet Espagne - Costa Rica. Los Ticos sont complètement dépassés en ce début de match.

17:25 - Campbell est passé en pointe Alors que Contreras avait commencé cet Espagne - Costa Rica en pointe, Joel Campbell semble maintenant être passé sur le front de l'attaque.

17:21 - La superbe reprise de Asensio Sur une attaque rapide des Espagnols, Busquets renverse vers Alba qui centre vers Asensio qui reprend de volée. Navas n'est pas exempt de tout reproche.

17:20 - Deuxième but pour l'Espagne (2-0) ! 21ᵉ. Et l'Espagne double son avance au Al-Thumama Stadium ! Un deuxième but signé Marco Asensio à la 21e minute dans cette 1e mi-temps. Le score passe à 2 à 0 dans ce Espagne - Costa Rica.

17:17 - Contreras est dépourvu de ballon Depuis le début de cet Espagne - Costa Rica, l'attaquant de pointe de Los Ticos est totalement isolé et ne reçoit presque aucun ballon.

17:14 - L'intervention trop tranchante de Calvo Calvo sort très haut et vient faucher Gavi qui avait fait la différence sur sa conduite de balle.

17:12 - L'enchainement sublime de Olmo Dani Olmo marque un des buts de ce début de Coupe du monde avec un enchainement exceptionnel. Sur une louche de Gavi, le joueur de Leizpig s'emmène le ballon à l'aide d'un contrôle soyeux avant de tromper Navas d'une louche parfaite.

17:11 - But à Al-Thumama (1-0) ! 11ᵉ. Les Espagnols viennent de bousculer la rencontre au Al-Thumama Stadium. On en est donc à 1 à 0 dans cette rencontre.

17:10 - Bon tacle de Calvo Alors qu'il avait commis une erreur, Francisco Calvo se rattrape bien et tacle parfaitement dans les pieds de Asensio.

17:08 - Encore une énorme occasion pour la Roja Cette fois ci c'est Marco Asensio qui se montre dangereux mais il manque aussi le cadre après un bon service de Pedri qui réalise un excellent début d'Espagne - Costa Rica.

17:05 - La première grosse occasion Quelle première occasion dans cet Espagne - Costa Rica ! Dani Olmo est magnifiquement servi dans la surface par Pedri mais le joueur du RB Leipzig manque de justesse dans le dernier geste.

17:03 - Fuller est sollicité Sur une longue passe en profondeur, le latéral du Costa Rica n'est pas assez rapide pour devancer Simon.

17:02 - Le corner est repoussé Le premier corner de cet Espagne - Costa Rica ne donne rien. La défense de Los Ticos repousse sans la moindre difficulté.

17:01 - Des Costaricains prudents Comme on pouvait l'imaginer dans cet Espagne - Costa Rica, les Costaricains sont très prudents et adoptent un bloc défensif compact. Ils concèdent déjà un corner.

17:00 - Mohammed Abdulla Hassan donne le coup d'envoi de Espagne - Costa Rica ! L’arbitre de la rencontre a sifflé le début de ce duel entre l'Espagne et le Costa Rica, comptant pour la 1e journée, au Al-Thumama Stadium. Suivez le match avec nous.

16:55 - Le coup d'envoi approche Cet Espagne - Costa Rica va démarrer dans cinq petites minutes maintenant. Les deux sélections sont rentrées sur la pelouse du Al Thumama Stadium et entonnent leurs hymnes nationaux.

16:49 - Première confrontation officielle Cet Espagne - Costa Rica est la première confrontation en compétition officielle. En effet, les deux sélection se sont affrontées trois fois en amical mais jamais dans des matchs officiels. Lors de ces trois rencontres amicales, la Roja en a remporté deux en 2017 et en 2015 (5-0 et 2-1) et avait concédé le nul en 2011 (2-2).

16:42 - Le parcours mémorable de Los Ticos en 2014 Le Costa Rica n'est pas un invité surprise dans cette Coupe du monde 2022. Les Costaricains vont jouer leur 6e Coupe du monde à l'occasion de cette aventure au Qatar cette année. En 2014, ils ont même réalisé un exploit en 2014 puisqu'ils ont atteint les quarts de finale en sortant du groupe de la mort composé de l'Angleterre, de l'Italie et de l'Uruguay.

16:35 - Une surprise de plus ? Depuis deux jours maintenant, la Coupe du monde 2022 nous réserve des surprises. L'Arabie Saoudite a battu l'Argentine hier (2-1) et le Japon vient de vaincre l'Allemagne sur le même score. Ces résultats pourraient motivé encore plus le Costa Rica qui pourraient imiter les Saoudiens et les Nippons.

16:28 - Un seul survivant du titre en 2010 Pour cette Coupe du monde 2022, le seul survivant du titre de l'Espagne en 2010 est Sergio Busquets. 12 ans après, le milieu du FC Barcelone aura une lourde responsabilité, celle de mener ses coéquipiers le plus loin possible. Luis Enrique a décidé de se passer de Sergio Ramos qui était aussi présent lors du sacre espagnol lors du Mondial en 2010.