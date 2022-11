"Espagne - Costa Rica : pronostics, chaine... Les infos du match"

ESPAGNE - COSTA RICA. Découvrez toutes les informations de ce premier match de la Coupe du monde 2022 de l'Espagne qui affronte le Costa Rica ce mercredi 23 novembre à 17h.

Avant son entrée en lice dans la Coupe du monde 2022, l'Espagne connait une période plutôt turbulente notamment suite aux choix du sélectionneur Luis Enrique qui a fait l'impasse sur des joueurs comme Sergio Ramos, David De Gea ou encore Thiago Alcantara. De son côté l'ancien coach du FC Barcelone ne semble pas perturbé et a déclaré qu'il ne pouvait douter de lui car il était le "meilleur coach du monde". Sur le terrain, la Roja s'est imposée en milieu de semaine dernière face à la Jordanie en match de préparation au Mondial (3-1) de quoi se rassurer avant d'entamer la compétition ce mercredi.

En face, le Costa Rica est 31e au classement FIFA mais commence à être habitué à participer aux Coupes du monde. En effet, Los Ticos vont disputer leur troisième mondial d'affilés. Et ils n'ont vraiment jamais fait pâle figure notamment en 2014 lorsqu'ils avaient atteint les quarts de finale en sortant du groupe de la mort avec l'Angleterre, l'Italie et l'Uruguay. En revanche, en 2018, les Costaricains n'avaient pris qu'un point dans un groupe composé du Brésil, de la Suisse et de la Serbie.

A quelle heure débute le match Espagne - Costa Rica ?

Le match Espagne - Costa Rica débutera à 17h ce mercredi 23 novembre. Il se déroulera à Doha, au Qatar, au Al Thumama Stadium.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Espagne - Costa Rica ?

C'est Bein Sports 1 qui diffusera cet Espagne - Costa Rica. Mohammed Abdulla sera l'arbitre émirati de ce match.

Quelle diffusion streaming pour le match Espagne - Costa Rica ?

La seule diffusion streaming disponible pour cet Espagne - Costa Rica sera sur la plateforme digitale de Canal+, MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au match.

Quelles compositions probables pour Espagne - Costa Rica ?

L'Espagne a été touchée par un forfait avant d'entrer officiellement dans cette Coupe du monde 2022. Luis Enrique a perdu José Gaya et a appelé Alejandro Baldé pour le remplacer. Malgré tout ça devrait être Jordi Alba qui commencera à ce poste ce mercredi. Voici le onze probable de la Roja : Simon - Carvajal, Laporte, P. Torres, Alba - Pedri, Busquets, Gavi - F. Torres, Morata, Fati.

En face, les Costaricains devraient être emmenés par leur très expérimenté gardien du PSG Keylor Navas ainsi que de l'ancien attaquant d'Arsenal, Joel Campbell. Voici le onze de départ probable de Los Ticos : Navas - C. Martinez, Calvo, Duarte, Oviedo - Tejeda, Bennette, G. Torres - Borges, Contreras, Campbell.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Espagne - Costa Rica ?

Sur les sites de paris sportifs, l'Espagne est la grande favorite de cet affrontement avec le Costa Rica. Sur Winamax, la Roja est à 1,15, le nul à 8,25 et la victoire costaricaine à 22. Sur Parionssport, les Espagnols sont à 1,16, le nul à 8,10 et la victoire du Costa Rica à 20.