"Belgique - Canada : les temps forts du match"

Favorite du Groupe F, les Belges lancent leur Coupe du Monde face aux Canadiens, avec la pression de prétendants à la victoire finale. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre la Belgique et le Canada, en direct commenté.

C'était il y a quatre ans mais le souvenir n'a pas disparu des mémoires belges. Bien au contraire. La plaie est encore béante et ne cicatrisera probablement jamais, accompagnée du sentiment d'avoir laissé passer une chance unique de se hisser en finale. Des regrets éternels pour une génération qui se voit offrir sa dernière chance de briller. Revoilà Hazard, du moins ce qu'il en reste, Witsel, Courtois et consort au seuil de la Coupe du Monde avec cette ambition renouvelée de s'emparer du trophée. Si l'ancienne étoile de Chelsea s'est ternie la faute à des blessures à répétition qui l'ont empêché de donner sa pleine mesure, une autre étoile s'est affirmée. A 31 ans, Kevin De Bruyne est à l'acmé de sa carrière. Lumineux avec Manchester City, le natif de Tronchiennes aura dans ses pieds une bonne partie du sort de sa sélection. Un poids qu'il semble capable de supporter d'autant qu'il ne sera pas tout seul non plus. Offensivement, sa relation ave Lukaku n'est plus à faire et le buteur de l'Inter Milan a cette capacité à faire peser une menace constante sur la défense adverse par sa puissance et son sens du but aiguisé. A condition de jouer, l'attaquant étant encore incertain pour ce 1er tour. De leur capacité à se trouver déterminera l'impact belge, sans oublier la présence d'un Carasco déroutant et percutant, du précieux Mertens ou encore d'un Eden Hazard soucieux de renaître. "Si mon corps me le permet, je peux encore faire de super trucs", confiait-il à L'Equipe.

Outre ses qualités offensives, la Belgique pourra aussi compter sur un Courtois impérial, probablement le meilleur à son poste à l'heure actuelle, comme il n'a cessé de le prouver toute la saison dernière avec le Real Madrid. Sans lui, les Merengues n'auraient certainement pas connu leur réussite et encore moins décrocher leur 14ème Ligue des Champions. La simple présence du portier belge, conjuguer à celle de De Bruyne, suffit à accorder un statut de prétendants à une sélection qui avance cachée. "On est moins forts qu'en 2018", évacuait dans L'Equipe Hazard, soutenant que son équipe était composée de "joueurs fantastiques" mais était plus en difficulté collectivement. Néanmoins, les Belges ne pourront pas se cacher longtemps et compte bien s'appuyer sur leur vécu collectif. "Notre expérience, ça peut être un avantage, contre le Canada par exemple. Ca fait six ans avec le coach et plus avec les joueurs, c'est positif, surtout sur un Mondial où tu n'as pas le temps de te préparer", expose Axel Witsel. Face au Canada, ils devront assumer leur statut et se montrer à la hauteur d'un adversaire, qui n'est pas venu au Qatar pour faire du tourisme.

David : "Changer le football pour les Canadiens"

"Je veux contribuer à changer le football pour les Canadiens. La Coupe du Monde est une occasion extraordinaire pour nous de le faire", a déclaré Jonathan David, posant le cadre d'entrée. L'attaquant lillois veut saisir l'occasion qui s'offre à lui et son pays. Une occasion rare puisque les Canucks n'avaient plus participé à la grande fête du football mondial depuis son unique apparition en 1986. Ils n'avaient alors pas fait sensation, s'inclinant par trois fois, notamment lors de son premier match contre la France (0-1, but de Papin), sans parvenir à inscrire le moindre but. Une époque à laquelle seulement un seul des sélectionnés était né (Atiba Hutchinson, 39 ans, ndlr).

Et à nouvelle génération, nouveau code. Cette fois, les Canadiens n'ont pas mégoté pour se qualifier, prenant la première place de la zone Concacaf, devant le Mexique et les Etats-Unis. Si David a apporté son écot (3 buts), que dire aussi de son partenaire d'attaque Larin, meilleur buteur avec 4 buts. Les deux hommes seront assurément ceux à surveiller côté belge, le premier pour sa vitesse, ses déplacements et son utilisation de la profondeur, le second pour son sens du but chirurgical, lui qui a marqué à 14 reprises en 13 matches avec la sélection en 2021. "Les joueurs canadiens vont partir en profondeur, avec de la vitesse. Ils sont solides physiquement aussi", a bien étudié Wistel. En effet, les Canadiens sont en forme et ont eu la bonne nouvelle du rétablissement d'Alphonso Davies. Le joueur du Bayern Munich a "survolé" les derniers entraînements selon John Herdman. "Nous sommes en mesure d'aligner la meilleure équipe possible. Nous entrons dans une période intéressante. Les nuages au-dessus de nous se sont dissipés", se réjouit le sélectionneur qui récupère aussi l'expérimenté portier Borjan touché à l'abdomen et le prometteur Eustaquio victime d'un coup à l'entraînement et essentiel dans l'entrejeu nord-américain. Pour ce retour au Mondial, les Canucks voudront montrer qu'ils méritent leur place et n'en seront que plus dangereux pour des Belges vieillissants.

