"DIRECT. Belgique - Canada : les temps forts du match"

Favoris du Groupe F, les Diables Rouges belges ont rendez-vous avec les Canadiens, de retour en Coupe du Monde après 36 ans d'absence. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre la Belgique et le Canada, en direct commenté.

En direct

21:13 - Onana manque de justesse Les Belges réussissent à sortir le ballon proprement au sol et progresse pour une fois dans leurs échanges. A 30 mètres, Onana veut renverser dans la surface mais son ballon par-dessus manque de finesse et file en sortie de but.

21:11 - Eustaquio croise trop Dos au jeu, David réalise un joli contrôle et peut donner à Davies. Le joueur du Bayern Munich feinte une frappe à 25 mètres, élimine deux défenseurs et décale Eustaquio à sa droite. Ce dernier prend sa chance mais croise trop sa tentative du droit passant devant le but de Courtois.

21:09 - Eustaquio régale, David rate Côté droit, Eustaquio se joue de De Bruyne, glissant le ballon entre ses jambes. Derrière, le le Canadien enroule un centre parfait dans la surface où David place sa tête qui vient frôler le poteau gauche belge. Toujours pas de réussite pour les Canucks.

21:06 - Deux changements pour la Belgique Roberto Martinez n'était visiblement pas satisfait de plusieurs de ses hommes et a procédé à deux changements à la pause, sortant Carrasco, souvent pris dans son dos, et Tielemans, transparent au milieu. Ils ont été remplacés par Meunier et Onana.

21:05 - Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par Janny Sikazwe, à Al Rayyan. Le score est de 1-0.

20:51 - Janny Sikazwe siffle la pause au Stade Ahmed bin Ali Au terme d'une première période intense, la Belgique regagne les vestiaires avec un but d'avance. Malmenés par des Canadiens affamés, les Belges ont atrocement souffert mais ont tenu le choc, Courtois sortant un penalty de Davies. Il aura fallu une erreur de Vitoria sur un long ballon désespéré d'Alderweireld pour que les demi-finalistes 2018 trouvent l'ouverture sur une volée précise de Batshuayi. Un but contre le cours du jeu tant les Canadiens ont été les plus séduisants et entreprenants. Jonathan David et ses coéquipiers ont toutefois manqué de réalisme et de métier pour virer en tête.

20:50 - Eustaquio allume Tielemans Sur un corner dégagé dans l'axe par la défense belge, Eustaquio s'applique et décoche une demi-volée pure. Le ballon prend le chemin de la lucarne à droite mais Tielemans est sur la trajectoire et la contre.

20:48 - Buchanan rate l'égalisation ! Dans le dos de Carrasco, Laryea profite de l'espace et déborde. Le latéral ajuste son centre à ras de terre. Aux 6 mètres, Buchanan devance Dendoncker mais le Canadien ne contrôle pas son geste qui lui échappe. le ballon passe largement au-dessus.

20:46 - Temps additionnel : 5 minutes Il y aura 5 minutes de temps additionnel entre la Belgique et le Canada dans cette première période.

20:43 - Ouverture du score pour la Belgique (1-0) ! 44ᵉ. Le premier but de cette rencontre est inscrit par Michy Batshuayi à la 44e minute dans cette 1e période ! Sur un long ballon d'Alderweireld, comme une nouvelle prière pour un miracle, Vitoria se troue et laisse filer dans son dos l'ancien Marseillais. Plus rapide que Miller, il ne s'embête pas à contrôler et expédie une puissante volée du gauche dans la diagonale pour tromper Borjan. Contre le cours du jeu, le match tourne à l'avantage de la Belgique au Stade Ahmed bin Ali. Les Canadiens doivent désormais réagir.

20:43 - Eustaquio se précipite Servi dos au jeu, Hazard se fait déposséder du ballon par un Eustaquio incisif. Le jeune milieu canadien veut aller vite, trop vite et l'envoie trop profondément pour Buchanan.

20:41 - Les Belges sans solution Vertonghen, Alderweireld et Dendoncker n'ont aucune option pour jouer devant eux et se contentent d'échanger des passes latérales sans le moindre intérêt. Las, Alderweireld choisit finalement d'allonger. Son ballon est trop profond et arrive jusqu'aux bras de Borjan.

20:40 - Pas de penalty pour le Canada Après quelques minutes de flottement, la VAR indique finalement à l'arbitre central que le contact entre Laryea et Witsel ne mérite pas de sanction et donc de penalty.

20:39 - Laryea mis au sol Côté droit, Laryea percute et tente de déborder Witsel. Le latéral canadien s'écroule avant de perdre le contrôle du ballon. Un contact semble avoir eu lieu avec le milieu belge. Petit moment de flottement.

20:36 - Alderweireld s'impose de la tête Les Canadiens continuent d'imposer leur rythme. Davies réarrange l'organisation, porte le ballon au milieu avant de décaler Johnston à droite. Le latéral lève la tête, s'applique pour centrer vers Buchanan dans la surface. Alderweireld saute le plus haut et enlève le ballon de la tête.

20:34 - Les Belges dans le dur Après une grosse demi-heure de jeu, les Belges sont secoués et souffrent dans tous les impacts face à des Canadiens affamés. Les demi-finalistes du dernier Mondial vont devoir monter le curseur dans l'intensité s'ils veulent éviter une déconvenue.

20:33 - David au-dessus La pression canadienne est forte alors que le stade pousse fort derrière les Canucks. Aux abords de la surface sur la droite, Hoilett enroule un centre au second poteau. David se bat mais n'est pas assez vif pour reculer assez. Il reprend le ballon en déséquilibre et le voit partir en cloche au-dessus du but.

20:31 - David joue solo Buchanan met le feu à gauche et entre dans la surface. Il donne au point de penalty à David qui ne voit pas Laryea débouler à sa droite. L'attaquant lillois joue seul, tourne sur lui-même et frappe du gauche. C'est contré et Courtois capte.

20:30 - Le rush de Johnston Johnston porte le ballon et accélère depuis son côté droit. Il se défait de son défenseur et progresse jusqu'à la surface sans être attaqué. Il crochète Vertonghen et s'écroule. L'arbitre ne bronche pas. Le latéral se relève, regagne le ballon et déclenche une frappe puissante depuis la droite du but. Courtois repousse comme il peut.

20:28 - Hutchinson tire à côté Les Canadiens s'approchent à nouveau de la surface belge. Davies ne peut se mettre en position à 20 mètres et décale juste à côté de lui Hutchinson dont la frappe en rupture est légèrement prise de l'extérieur et file à droite du but de Courtois.

20:26 - Le ballon échappe à Castagne Sur un renversement de jeu, Castagne est seul dans la surface mais le ballon est dévié du haut du crâne par Davies. Juste assez pour empêcher le Belge de contrôler et de défier Borjan.

20:25 - Corner dégagé Le corner belge tiré depuis la droite est bien levé près du point de penalty mais trouve une tête canadienne.

20:23 - La réaction belge Sur un long ballon d'Alderweireld, Hazard réalise un contrôle orienté somptueux qui mystifie Johnston. Le capitaine belge centre en retrait pour Tielemans. Trop rapide, il contrôle derrière lui et doit donner sur sa droite. De Bruyne laisse passer pour Batshuayi qui bute sur le tacle de Miller. Corner pour les Belges qui sont en train d'entrer dans leur match.

20:19 - De Bruyne oublie Tielemans De Bruyne accélère au milieu de terrain et déchire la défense canadienne. Le meneur de jeu belge a Carrasco devant lui qui l'accompagne et surtout Tielemans tout seul à droite. Le joueur de Manchester City ne voit pas les grands gestes de son coéquipiers et joue devant lui, perdant le ballon.