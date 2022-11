DIRECT. France - Australie : malmenés, les Bleus disent merci à Rabiot et Giroud, le match en live

C’est reparti entre la France et l'Australie, à Al Wakrah, où Victor Gomes signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 2-1.

Les statistiques témoignent de la très nette domination de la France : après ce premier acte, la possession de balle est indiscutablement en faveur de la France (60% contre 40% pour l'Australie), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 tir cadré pour l'Australie et qui mène donc logiquement dans ce match.

Quelle occasion pour les Australiens à la fin de cette première période de France - Australie ! Irvine est au second poteau et reprend de la tête mais le poteau repousse la tentative du joueur des Socceroos.

Dans cette première période de France - Australie, le quatrième arbitre indique que six minutes supplémentaires vont être disputées.

Alors que la mi-temps de ce France - Australie approche, les Bleus gèrent cette fin de période et font tranquillement tourner le ballon.

Dans ce France - Australie, les Socceroos sont maintenant particulièrement à la peine et n'arrivent plus du tout à combiner.

20:33 - Encore un superbe travail de Rabiot

Adrien Rabiot fait un très bon France - Australie. En plus du but qu'il a marqué, l'ancien Parisien délivre un ballon superbe à Olivier Giroud qui n'a plus qu'à pousser.