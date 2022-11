France - Australie : heure, compo... Les infos du match de la Coupe du monde

FRANCE - AUSTRALIE. Découvrez toutes les informations du premier match de la France dans cette Coupe du monde 2022. Les Bleus affrontent l'Australie ce mardi 22 novembre à 20h.

Comme lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, la France lance son Mondial face à l'Australie. Il y a 4 ans cette rencontre avait sourit aux Bleus même si la manière n'avait pas été au rendez-vous. Tombeurs 2-1 des Australiens, l'équipe de Didier Deschamps s'étaient imposés grâce à un but contre son camp. Cette année, les Français ont un titre à défendre. Champions du monde en titre, les Tricolores arrivent avec un statut de favoris mais avec moins de certitudes. En effet, les nombreux forfaits, six au total, ne sont pas rassurants. Le dernier en date est certainement le plus gros coup dur. Karim Benzema, blessé à l'entrainement, a du déclarer forfait et a déjà quitté le Qatar. Avant lui, Christopher Nkunku avait déjà du quitter le groupe France. "C'est une bonne équipe, sincèrement. L'équipe a été pas mal renouvelée en quatre ans chez eux parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs en fin de carrière. Il y a toujours 5-6 joueurs qui étaient titulaires en 2018. C'est une équipe très généreuse avec cette capacité à répéter les efforts", a expliqué Didier Deschamps avant la rencontre.

En face, les Australiens ne sont que les outsiders de ce groupe D et ont certainement une pression plus légère que les Français. Mais depuis 2018, le groupe australien a bien changé avec seulement huit joueurs de l'aventure russe. Ils ont également changé d'entraineur puisque Graham Arnold a remplacé le Néerlandais Bert van Marwijk juste après le Mondial en Russie. Les hommes d'Arnold ont arraché une qualification à cette Coupe du monde en juin dernier à l'issue du séance de tirs aux buts face au Pérou (0-0, 5 tab 4). L'équipe d'Océanie reste sur trois succès de rang en amical et a donc fait le plein de confiance avant d'atterrir au Qatar. "Ce sont des hommes comme nous. Évidemment, ils jouent à haut niveau mais on ne peut pas entrer sur le terrain en pensant, en leur montrant trop de déférence, sinon on a déjà perdu le match. On doit juste aller sur le terrain et faire ce qu'on sait faire, du mieux qu'on peut", a déclaré l'ailier australien Awer Mabil.

A quelle heure débute le match France - Australie ?

Le match France - Australie débute à 20h ce mardi 22 novembre. Il se déroulera au Al Janoub Stadium, à Al Wakrah au Qatar.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Australie ?

France - Australie sera diffusé sur TF1 et Bein Sports 1. L'arbitre de la rencontre sera le sud-Africain Victor Miguel de Freitas Gomes.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Australie ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour cette rencontre. En effet, les plateformes digitales de TF1, MyTF1 et celle de Canal+, MyCanal, retransmettront également ce France - Australie.

Quelles compositions probables pour France - Australie ?

Didier Deschamps a fait quelques mises en place aux divers entrainements des Bleus depuis l'arrivée de ces derniers au Qatar et un schéma tactique semble se démarquer. En effet, le 4-2-3-1 devrait être le schéma préférentiel avec Giroud en pointe pour pallier l'absence de Benzema. Konaté et Upamecano devraient occuper la défense centrale. Voici le onze probable de la France : Lloris - Pavard, Upamecano, Konaté, L. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.

En face, tout comme la France, l'Australie est privée d'un attaquant. Martin Boyle a du déclarer forfait pour toute la compétition et ne prendra donc pas part à cette rencontre. Graham Arnold pourrait privilégier un système à trois défenseurs. Voici le onze probable des Socceroos : Ryan - Degenek, Souttar, Rowles - Atkinson, Mooy, Irvine, Goodwin, McGree - Duc, Maclaren.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Australie ?

L'équipe de France est la grande favorite de ce match selon les sites de paris sportifs. Sur Betclic, les Bleus sont à 1,27, le nul à 6,20 et l'Australie à 12. Sur Unibet, les Bleus sont à 1,28, le nul à 6,20 alors que les Socceroos sont à 11,50.