Portugal - Ghana : Ronaldo marque et la Selaçao s'impose, le résumé de la rencontre

Grâce à son but sur penalty, CR7 devient le premier joueur de l'histoire du football à avoir inscrit au moins un but dans cinq éditions de la coupe du Monde .

19:00 - Le Portugal et Cristiano Ronaldo commencent bien leur coupe du Monde face au Ghana (3-2)

Longtemps ennuyant, ce Portugal - Ghana s'est débridé dans la dernière demi-heure. Après avoir un penalty généreux, Ronaldo s'est chargé de transformer l'offrande (1-0, 65e). On pensait ainsi que la Selaçao avait fait le plus dur face à une vaillante équipe ghanéenne. Mais, les Black Stars ont fait preuve de ressource en égalisant par l'intermédiaire d'André Ayew (1-1, 73e), après un cafouillage dans la surface de réparation. En plein doute, les Portugais ont été sauvés par Bruno Fernandes, auteur de deux passes décisives vers Joao Félix (2-1, 78e) et Leao (3-1, 80e). Pour l'honneur, Bukari a inscrit un autre but sur une tête (3-2, 89e). Grâce à cette victoire, les équipiers de CR7 prennent, ce jeudi 24 novembre, la tête du groupe H de la coupe du Monde.