"Brésil - Serbie : chaine, pronostics... Les infos du match"

Découvrez toutes les informations sur le premier match des grands favoris de la Coupe du monde 2022, le Brésil, qui affronte la Serbie. La rencontre se joue ce jeudi 24 novembre à 20h.

Le Brésil fait figure de grand favori de la Coupe du monde 2022. Et à raison. En effet, les Brésiliens sont leaders du classement FIFA et la pléiade de stars qui composent la Seleçao peut les emmener au sacre suprême. En phase de groupes de la Coupe du monde, la sélection brésilienne est sur une série de 15 matchs sans défaite (12v, 3n) et compte bien poursuivre cette impressionnante série pour sortir sans trembler de ce groupe G composé de la Serbie, de la Suisse et du Cameroun. Le Brésil de Neymar n'a pas connu de défaite depuis le mois de juillet 2021 et aborde ce Mondial avec une confiance quasi inébranlable. L'équipe de Tite doit confirmer face à la Serbie ce jeudi soir et assumer son statut de grand favori au sacre final.

Justement la Serbie à également des arguments à faire valoir. La formation emmenée par le sélectionneur serbe Dragan Stojkovic a conforté sa série de rencontres sans défaite avec un sixième match sans concéder de revers face au Barheïn en amical la semaine passée (5-1). Des noms importants du football européen évoluent dans cette équipe comme Dusan Vlahovic, Aleksandar Mitrovic ou encore Dusan Tadic. Lors des qualifications pour ce Mondial, les Serbes n'ont perdu aucun match avec un bilan de six victoires et deux nuls.

A quelle heure débute le match Brésil - Serbie ?

Le match Brésil - Serbie débutera à 20h ce jeudi 24 novembre. Il se déroulera au Lusail Stadium, à Al Daayen, au Qatar.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Brésil - Serbie ?

Deux chaines retransmettront ce Brésil - Serbie. En effet, Bein Sports et TF1 diffuseront cette alléchante rencontre. L'arbitre iranien Alireza Faghani sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match Brésil - Serbie ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour regarder la rencontre Brésil - Serbie. En effet, MyTF1 et MyCanal retransmettront aussi le match.

Quelles compositions probables pour Brésil - Serbie ?

Tite ne devrait pas révolutionner son onze de départ pour ce Brésil - Serbie. Les deux joueurs du PSG, Neymar et Marquinhos, devraient tenir leur place tout comme l'ancien Lyonnais Lucas Paqueta au milieu de terrain. Voici le onze de départ probable de la Seleçao : Alisson - Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Sandro - Casemiro, Paqueta - Raphinha, Neymar, Vinicius Jr - Richarlison.

En face, des incertitudes planent encore au-dessus du onze serbe. En effet, le quatrième meilleur buteur de Premier League, Aleksandar Mitrovic, est touché à la cheville et ne devrait pas commencer. Dusan Vlahovic devrait être titulaire même si il avait été aussi incertain avant le début du Mondial. Voici le onze probable des Aigles : V. Milinkovic-Savic - Milenkovic, Mitrovic, Pavlovic - Zivkovic, Gudelj, S. Milinkovic-Savic, Kostic - Tadic, Vlahovic, Jovic.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Brésil - Serbie ?

Sur les sites de paris sportifs, le Brésil est bien évidemment favori de cet affrontement avec la Serbie. Sur Betclic, ils sont à 1,46, le nul est à 4,55 et la victoire serbe à 6,70. Sur Unibet, la Seleçao est à 1,45, le nul à 4,60 et la victoire serbe à 7,25.