"Pays-Bas - Equateur : temps forts de la rencontre, le résumé du match"

18:56 - C'est fini au Khalifa International Stadium (1-1) !

L'arbitre met le sifflet à la bouche et renvoie les joueurs au vestiaire au Khalifa International Stadium. C'est la fin de cette rencontre de la 2e journée de Coupe du Monde comptant pour le groupe A. Et les deux équipes n'ont finalement pas réussi à se départager (1-1) à l'issue du match. A retenir : une possession assez parlante de 54% pour les Pays-Bas contre 46% pour l'Equateur et respectivement 1 tir cadré contre 5.