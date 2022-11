"DIRECT. Angleterre - Etats-Unis : les compositions, suivez l'avant-match en live"

Angleterre - Etats-Unis. Après avoir surclassé l'Iran (6-2), les Three Lions abordent sereinement leur deuxième match face aux Américains et entendent bien assurer dès maintenant leur qualification. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre l'Angleterre et les Etats-Unis, en direct commenté.

19:30 - En Coupe du Monde, avantage…USA Alors que l'Angleterre a plus souvent battu les Etats-Unis que l'inverse, en Coupe du Monde, le rapport de force n’est pas le même. En effet, les Américains n'ont jamais perdu en deux rencontres contre les Anglais dans la compétition quadriennale. En 1950, Gaetjens avait donné la victoire aux Américains, tous amateurs et dont le gardien était un ancien joueur de baseball qui n'avait jamais tapé dans un ballon avant, à Belo Horizonte face à l'équipe d'Alf Ramsey et Billy Wright, premier joueur à atteindre les 100 caps en sélection. Soixante ans plus tard, les deux nations n'avaient pu se départager (1-1).

19:25 - 29 ans sans défaite Si elle ne les rencontre pas régulièrement, l'Angleterre n’a tout de même plus perdu contre les Etats-Unis depuis le 9 juin 1993. Dooley et Lalas avaient été les bourreaux des Three Lions au Foxboro Stadium.

19:20 - Acte IX L'Angleterre et les Etats-Unis se sont affrontés 8 reprises au cours de leur histoire commune. Pour le moment, les Three Lions dominent leurs duels avec cinq victoires contre deux aux Américains, pour un nul.

19:15 - Les regrets américains Pour leur entrée en lice, les Etats-Unis n'ont pas réussi à venir à bout du Pays de Galles. (1-1) Dominateurs en première période et récompensé d’un but par Weah, ils n'ont pas su faire le break et ont ensuite subi jusqu'à l'égalisation sur penalty de Bale en fin de match.

19:10 - Le show anglais Lors de son premier match de la compétition, l'Angleterre a mis une demi-heure à se mettre dans le rythme avant de se déchaîner et planter 6 buts à une équipe d'Iran, trop limitée. Pour son premier match en Coupe du Monde, Saka a signé un doublé, quand Kane, muet devant le but, a délivré deux passes décisives.

19:05 - Un Vénézuélien au sifflet La rencontre sera arbitrée par le Vénézuélien Jesus Valenzuela Saez, qui participe à sa première Coupe du Monde. Il sera assisté par ses compatriotes Jorge Urrego Martinez et Tulio Moreno. Le trio sera complété par le Japonais Yoshimi Yamashita.

19:03 - Un onze inchangé pour l'Angleterre Gareth Southgate s'interrogeait encore face à la presse quant à la pertinence d'aligner le même onze que face à l'Iran. Le sélectionneur a finalement tranché et choisi de faire confiance à la même équipe qu'au premier match pour affronter les Etats-Unis. Incertain après avoir reçu un coup, Kane est bien titulaire à la pointe de l'attaque anglaise et portera le brassard de capitaine.