"DIRECT. Angleterre - Etats-Unis : les Anglais dans les cordes suivez le match en live"

Angleterre - Etats-Unis. Sans complexe, les Américains font mieux que de la figuration et se sont procurés les meilleures occasions face à des Anglais embêtés par le positionnement adverses. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre l'Angleterre et les Etats-Unis, en direct commenté.

En direct

21:19 - Pulisic contré Pulisic s'approche de la surface et parvient à frapper mais Saka se met devant lui pour le contrer. Les Anglais voient les vagues américaines se succéder, battus sur tous les seconds ballons.

21:17 - Les Anglais dans les cordes La pression américaine s'intensifie et les corners se multiplient à gauche. Pulisic les frappe bien et la défense peine à se dégager. Kane se charge de faire le ménage par deux fois.

21:16 - Maguire tient en défense Sur un corner enroulé rentrant par Pulisic, Maguire prolonge le ballon du haut du crâne, l'enlevant à Zimmerman qui était dans son dos.

21:15 - Bellingham soulage sa défense McKennie donne un coup de rein au milieu et donne à Weah dans la surface sur la droite. Le Lillois centre fort en retrait vers Musah mais Bellingham surgit et enlève le ballon d'un tacle.

21:12 - En manque de vitesse Les Anglais sont embêtés dès qu'ils ont le ballon dans les pieds. Face au bloc bien placé des Etats-Unis, les appels se font rares pour ne pas dire inexistants et le jeu manque de profondeur. Depuis sa défense, Maguire lève les bras demandant à ses partenaires de lui proposer des choses.

21:10 - Bonne déviation de Kane Sur une relance directe de Maguire, Kane dévie dos au jeu dans l'espace pour Trippier qui s'est inséré à l'intérieur du jeu. Le latéral s'emmène mal son ballon le poussant trop loin. Zimmermann assure en couverture.

21:08 - Le milieu anglais en délicatesse Si précieux lors du match contre l'Iran, Rice et Bellingham sont moins en vue ce soir et subissent la densité physique de Musah, Adamas et McKennie. Ils sont totalement coupés de leurs équipiers.

21:06 - Le contre américain n'aboutit pas Sur le flanc gauche de la défense américaine, Robinson ferme la porte devant Saka et permet au contre de se développer. Wright dézone et remonte le ballon accompagné de Pulisic. Arrivé à hauteur de la surface, il joue en solitaire et repique pour frapper du droit. C'est contré et le ballon revient sur McKennie dont la frappe s'envole.

21:03 - Les Américains vers l'avant Tout de suite, les joueurs américains repartent à l'assaut du but anglais. A gauche, Robinson se retrouve en position de centrer. Maguire doit intervenir de la tête pour écarter le danger.

21:02 - Début de la 2e période La 2e mi-temps démarre entre l'Angleterre et les Etats-Unis, à Al Khor, où Jesus Valenzuela donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0.

20:48 - Les joueurs rentrent au vestiaire au Al Bayt Stadium C'est la pause au Al Bayt Stadium où les Anglais et les Américains se séparent sur le score de 0-0 à ce stade. Dans un premier acte intense et rythmée, McKennie et ses coéquipiers ont posé de nombreux problèmes à des Britanniques qui n'ont pas réussi à créer les décalages ou à se trouver entre les lignes. Ce sont même eux qui se sont procurés les meilleures occasions avec cette frappe puissante de Pulisic sur la barre ou ce raté de McKennie devant les 6 mètres. La seconde période promet d'être très intéressante si les deux équipes continuent sur les mêmes bases.

20:46 - Mount sollicite Turner Sur un action très rapide à deux passes, Mount obtient le ballon aux 16 mètres, dans l'axe, après une déviation de Saka. Sa frappe croisée du droit en première intention est bien placée mais Turner se détend justement pour détourner en corner.

20:45 - Saka au-dessus Shaw est plus à son aise de l'autre côté du terrain en position offensive. Le latéral gauche anglais fausse compagnie à Dest et Weah pour pénétrer dans la surface. Il trouve en retrait Saka dont la reprise s'envole.

20:43 - Pulisic trouvé dans la surface Côté droit encore, où Shaw souffre, Dest prend son temps pour enrouler son centre au point de penalty. Pulisic est plus prompt que Stones et met sa tête. Celle-ci est trop décroisée et file à gauche du but de Pickford.

20:41 - Dest proche du compte Côté droit, Weah talonne et surprend Shaw. Dest se projette et oblique vers la surface où il fixe Maguire, feinte à droite pour rentrer à gauche et frapper du gauche. Le défenseur anglais n'a pas complètement mordu dans la feinte et dévie en corner.

20:41 - Un corner sans réussite Le corner américain est bien tiré au coeur de la surface mais c'est une tête anglaise qui sort le ballon.

20:39 - Stones un peu léger McKennie allonge une touche depuis la droite et trouve la tête de Wright au-dessus de Stones. Le défenseur anglais veut protéger le ballon jusqu'en sortie de but mais est trop lâche et voit l'Américain s'en saisir. Il lui ferme la porte avec plus d'autorité ensuite et concède le corner.

20:36 - La déviation ratée Côté gauche, Mount centre dans la surface. Bellingham tente de dévier le ballon qui se dirige vers le but mais n'y parvient pas. Il rebondit sur un défenseur avant de revenir vers Mount. Son second ballon est levé mais trop près de Turner qui capte et relance.

20:33 - La barre anglaise tremble ! Au milieu de terrain, McKennie dévore l'espace laissé devant lui et atteint l'angle droit de la surface anglaise. Là, il temporise pour donner latéralement à Musah. Voyant quatre défenseurs venir sur lui, il donne en une touche à gauche à Pulisic qui du gauche arme une frappe au premier poteau. Le ballon part vite et s'écrase sur le haut de la transversale anglaise. Les Three Lions ont eu chaud.

20:30 - Les supporters donnent de la voix Le peuple anglais venu au Qatar soutenir les Three Lions sent que leurs protégés sont dans un temps faible et entonne un vibrant God save the King pour leur redonner de l'énergie et du courage.

20:29 - Musah frappe de loin Alors que l'axe est bien gardé par la défense anglaise, Musah s'approche à 25 mètres sur la gauche et déclenche du droit. Son tir est tendu et rebondit sur l'intérieur de la cuisse de Maguire. Le ballon est ralenti et facilement capté par Pickford. Les Américains se font plus entreprenants depuis quelques minutes.

20:26 - McKennie au début et à la fin Au départ de l'action côté droit où il combine avec Musah et Dest, McKennie se retrouve à la conclusion en reprenant devant les 6 mètres un centre précis de Weah. Le milieu de la Juventus frappe en demi-volée mais manque d'équilibre et son ballon passe au-dessus.

20:24 - Sterling perd la maîtrise Sur un renversement, Sterling réussit son contrôle le long de la ligne de touche à gauche et vient percuter. Le joueur de Chelsea fait tourner la tête de Dest et pénètre dans la surface où il pousse trop son ballon qui est finalement dégagé au loin.

20:22 - Les Américains attente Les Américains sont bien en place et ne sortent pas de leur organisation, se contenant d'attendre que leurs adversaires approchent. Résultat, le jeu est figé alors que les Three Lions construisent patiemment.