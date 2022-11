Tunisie - Australie : les Socceroos assomment les Aigles, le résumé du match

Ce samedi la Tunisie affrontait l'Australie sur la pelouse du stade Al Janoub à Al Wakrah. Favoris pour l'emporter après leur bon résultat face au Danemark, les Aigles de Carthage ont été totalement dépassés dès le coup d'envoi de la rencontre. L'engagement et le pressing haut des hommes de Graham Arnold ont fait la différence et permis aux Socceroos d'ouvrir le score par l'intermédiaire de Mitch Duke (24e). Apathiques, les Tunisiens ont couru après le score pendant toute la rencontre sans succès. Vraisemblablement inhibés par l'enjeu, les Aigles ont mis plus d'une heure à trouver leurs marques et se montrer dangereux. En face, les valeureux Socceroos ont tenu bon pour s'offrir leur premier succès en Coupe du monde depuis 12 ans et prendre, dans l'attente du match France - Danemark , la deuxième place du groupe D.

13:08 - Duke : "Le plus beau moment de ma vie"

Unique buteur de la rencontre, Mitch Duke était logiquement ravi après le coup de sifflet final de la rencontre : "C'était un moment incroyable, je n'en reviens toujours pas. Je crois que je vais pleurer. C'est magnifique ce qu'on a fait, pour le supporters et nos familles qui sont là. C'est le plus beau moment de ma vie. On a tout donné, on a travaillé, on avait la confiance et on va essayer de continuer comme ça."