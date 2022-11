"DIRECT. France - Danemark : l'éclair de Mbappé libère les Bleus, le match en live"

Kylian Mbappé permet à l'équipe de France de mener au score face au Danemark et d'être provisoirement en huitièmes de finale. Suivez avec nous et en direct la rencontre entre la France et le Danemark.

En direct

18:26 - Egalisation du Danemark (1-1) ! 68ᵉ. Andreas Christensen trouve l'ouverture et remet son équipe sur les rails à la 68e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Pour les Français, tout est à recommencer. Le score est de 1 à 1 au Stadium 974 !

18:25 - Frisson dans la surface française Lindstrom se démarque à droite et peut adresser un centre dangereux devant le but de Lloris. Varane a du mal à dégager alors que Braithwaite traîne à côté de lui. Il faut l'intervention d'Upamecano pour donner de l'air aux Bleus.

18:21 - Pas de record pour Giroud Juste après le but de Mbappé, Didier Deschamps procède à son premier changement du jour avec l'entrée de Thuram à la place de Giroud. L'attaquant milanais devra attendre pour battre le record de buts en équipe de France. Il reste à 51, à égalité avec Thierry Henry.

18:19 - But à Ras Abu Aboud signé Kylian Mbappe (1-0) ! 61ᵉ. Sur un bon ballon de Théo Hernandez, Kylian Mbappe lance les hostilités pour la France à la 61e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Ce France - Danemark est désormais sur les rails : le tableau d'affichage passe à 1 à 0 au Stadium 974 ! Alors que les Danois étaient à l'attaque, le latéral milanais a profité de la récupération et de l'espace ouvert devant lui pour remonter le terrain. Il s'appuie sur Mbappé qui lui rend dans la surface dans le dos d'Andersen. Le une-deux devient trois quand il la remet au Parisien qui marque du droit entre Christensen et Höjbjerg.

18:18 - Grosse occasion pour Griezmann Griezmann s'est rapproché de la ligne offensive et plonge devant Nelson. Tchouaméni le sert par-dessus. Le contrôle du joueur de l'Atlético de Madrid est parfait mais sa demi-volée file dans les nuages.

18:17 - Mbappé ne passe pas (encore) Tchouaméni aère le jeu à droite sur Dembélé. Le joueur du FC Barcelone efface Damsgaard, temporise et joue à ras de terre entre les lignes pour Mbappé qui tente un dribble audacieux sur Christensen qui ferme bien les jambes et lui interdit l'accès à la surface.

18:15 - Schmeichel sur sa ligne Depuis la ligne médiane, Mbappé se joue d'Andersen sur sa feinte de corps et se retourne pour avaler le terrain. Le Français arrive sur la gauche de la surface et déclenche un tir puissant du gauche à l'angle. Schmeichel dévie depuis sa ligne sans broncher. Corner.

18:13 - Les Bleus plus dans le rythme Depuis le retour des vestiaires, les Français semblent éteints, moins investis dans les courses et le replacement. Les Danois donnent le ton.

18:12 - Bonne anticipation de Schmeichel Le jeu est arrêté et Dembélé déclenche une ouverture dans le dos pour Mbappé qui avait démarré dans le dos d'Andersen. La passe cassant les deux lignes défensives danoises est un peu longue et permet à Schmeichel de sortir et dégager son camp.

18:10 - Lloris au-dessus de Braithwaite Le corner d'Eriksen est expédié loin après le second poteau, près de l'angle gauche de la surface; Le ballon est remisé vers les 6 mètres où Lloris sort pour capter au-dessus de Braithwaite.

18:08 - Mbappé devancé par Schmeichel Mbappé percute à gauche, fixe deux défenseurs et parvient à glisser en retrait à Dembélé venu en aide. Sa remise est imparfaite mais le ballon traîne et il faut un Scmeichel prompt à jaillir depuiss a ligne pour se coucher sur le ballon devant l'attaquant du PSG.

18:07 - Damsgaard dans la nasse Dmasgaard remonte la moitié de terrain française sans parvenir à donner son ballon. Il se fait encercler par 4 tricolores aux abord de la surface.

18:06 - Dembélé insaisissable Dembélé échappe sans cesse aux défenseurs danois mais derrière Rabiot perd le ballon face à Höjbjerg. Le milieu aux origines françaises joue dans la profondeur mais Hernandez couvre bien.

18:05 - Un changement à la pause Hjulmand cherche la bonne formule devant et n'a visiblement pas été satisfait des efforts de Cornelius qui cède sa place à Braithwaite.

18:04 - Début de la 2e mi-temps C’est reparti entre la France et le Danemark, à Ras Abu Aboud, où Szymon Marciniak siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0.

17:48 - C'est la pause à Ras Abu Aboud pour les Français et les Danois Pas de but dans cette première période entre la France et le Danemark (0-0). Opérant par attaque rapide, les Tricolores se sont procurés les plus belles occasions mais ont manqué de réalisme à l'image de ce tir au-dessus de Mbappé, servi en retrait dans la surface par un Dembélé, électrique. Rabiot aurait aussi pu ouvrir le score mais sa tête a été sortie par un Schmeichel vigilant. Bien en place et solidaires, les hommes de Didier Deschamps n'ont jamais été inquiété sinon sur un contre mené par Damsgaard et Cornelius qui a tiré à côté, et tout reste à faire dans ce match tactique.

17:47 - Lindstrom prit par Rabiot Hernandez touche le ballon dans les airs mais le laisse à Lindstrom. Rabiot est en soutien et récupère immédiatement la possession avec autorité.

17:45 - Mbappé pas en réussite Les Bleus tentent une dernière accélération avant la pause et à gauche, Mbappé est en position pour centrer. Le Parisien s'exécute mais son ballon est trop long et lobe Giroud, seul dans la surface danoise.

17:45 - Temps additionnel : 3 minutes Il y aura trois minutes de temps additionnel dans ce premier acte sans interruption entre la France et le Danemark.

17:43 - Les Danois sans solution Andersen n'a pas de possibilités pour jouer court et décide d'allonger vers la gauche. Son ballon est trop profond pour Maehle.

17:42 - Carton jaune pour Koundé Koundé est en retard dans son intervention et laisse traîner son pied sur la cheville de Nelson. Carton jaune logique pour le latéral français.

17:40 - Mbappé manque le cadre Dembélé s'échappe dans le dos de Maehle à droite et prend tout son temps pour lever la tête et servir Mbappé en retrait au point de penalty. Seul, le Français est en déséquilibre au moment de frapper et voit son ballon filer au-dessus du but de Schmeichel.

17:38 - Hernandez se rate en attaque Hernandez a de l'espace devant lui et le dévore. Eriksen vient mettre son pied et le déstabilise. Le latéral tombe tout seul. Les Danois croient pouvoir repartir mais Griezmann intercepte à gauche avant de centrer vers Giroud, trop juste face à Nelson.

17:37 - Tête à côté pour Giroud Côté droit, Dembélé donne l'impression d'avoir de l'électricité dans les jambes. Il se place sur son pied gauche et renverse sur Hernandez à gauche. Le latéral centre en une touche et voit Giroud se jeter au second poteau, passer au-dessus de Nelson mais sans parvenir à cadrer sa tête.