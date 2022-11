"France - Danemark : une compo surprenante ? Heure, chaîne... Les infos"

Quatre jours après sa démonstration face à l'Australie, les Bleus peuvent assurer sa qualification en huitièmes de finale. Pour cela, ils doivent battre les Danois, en quête de rachat. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre la France et le Danemark, en direct commenté.

L'équipe de France est arrivée au Qatar escortée de doutes tant collectifs qu'individuels, et il ne lui aura fallu qu'une semaine pour dissiper la majeure partie des nuages au-dessus de sa tête. Si le forfait de Benzema a été un coup dur, il a eu le mérite de clarifier la situation en réinstallant Giroud en pointe pour rendre aux Bleus leur visage de 2018 avec cette attaquant en pivot et ses feu-follets cavalant autour. Séduisants, après une première demi-heure compliquée, les Tricolores n'ont fait qu'une bouchée de l'Australie (4-1), avec un Giroud double buteur, et se sont placés dans une position idéale avant d'aborder la suite de la compétition. Une première réussie donc mais pas de quoi susciter l'euphorie. "On ne va pas faire les beaux et mettre le coq plus haut qu'il n'est. On a la possibilité, comme toutes les équipes qui ont gagné le premier match, d'être qualifiés en gagnant le deuxième match", apaise Didier Deschamps.

Koundé ou Rabiot plutôt que Pavard ?

Un discours prolongé par Hugo Lloris. "Il est important de rester focalisé sur le match. Si on regarde trop loin dans la compétition, on risque de commettre des accidents. C'est important de garder l'énergie et le focus sur le match de demain. On va avancer progressivement dans cette compétition, avec sérénité et l'envie de bien faire. C'était notre même état d'esprit en 2018. Il y a toujours une part d'inconnu devant nous. Il faut être prêt à défier les meilleurs et à monter en puissance. On est encore loin de tout ça, il y a une grosse montagne qui nous attend demain (…) Le Danemark est une équipe très compétitive, capable de challenger les meilleurs. On est prévenus. On n'a pas besoin de motivation supplémentaire. On a bien conscience de l'importance du match de demain, décisif pour la qualification", pose le capitaine tricolore. Aucune chance donc de voir les Bleus s'enflammer au Qatar d'autant que tout n'a pas été parfait face aux Australiens et que des ajustements devraient être opérés.

En effet, la première demi-heure de mardi dernier a laissé entrevoir des failles dans la cuirasse bleue et notamment côté droit où Pavard est passé au travers, fautif au marquage sur l'ouverture du score australienne. Cette boulette et sa performance d'ensemble n'ont pas plu au sélectionneur qui le lui a dit et devraient lui coûter sa place. Toutefois, les interrogations vont bon train pour savoir l'identité de son remplaçant. Si Koundé est pressenti, le défenseur du FC Barcelone est en retrait dans le groupe et n'a pas fait impression. Il reste malgré tout une option prioritaire par rapport à Coman et Rabiot. S'il a déjà dépanné au poste, le milieu de la Juventus Turin a rayonné au cœur du jeu tricolore. Aussi, il ne devrait pas redescendre mais permuter avec Griezmann, nouveau venu dans l'entrejeu, pour apporter son volume dans le dos de Dembélé et devant le latéral. Une aide que n'apportait pas le meneur tricolore, pas encore habitué à ce nouveau rôle de relayeur.

En alerte face aux Danois

Pour le reste, Didier Deschamps pourra compter sur le retour de Raphaël Varane en défense aux côté d'Upamecano enfin convaincant en sélection, alors que Théo Hernandez prendra le couloir gauche, comme il l'a brillamment fait après la blessure au genou de son frère Lucas. Des garantis défensives qui ne seront pas de trop pour le défi promis par le Danemark. "J'ai dit plusieurs fois qu'elle était sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Elle nous a fait beaucoup de misères, donc il faudra faire en sorte qu'on inverse la tendance. C'est une équipe qui a toujours la capacité de changer de système, ce qui peut amener des difficultés différentes", explique Didier Deschamps. Ce dernier n'a pas oublié les deux revers consécutifs subis cette année dans le cadre de la Ligue des Nations.

Si le contexte est bien différent, il sait que les Scandinaves sont à prendre au sérieux et ont des arguments à la technique et physique. D'autant qu'ils sont dos au mur. En concédant le nul contre la Tunisie, ils ont ouvert la porte à une sortie prématurée. Ainsi, une défaite contre les Bleus couplée à une victoire tunisienne leur ôterait leur destin des mains. Un scénario que les demi-finalistes du dernier Euro refuse, malgré le forfait pour le reste du Mondial de Delanney. "Tactiquement, nous sommes flexibles et nous avons une équipe solide. Nous avons des joueurs qui peuvent faire la différence contre n'importe quel adversaire. La France a changé de formation depuis notre dernière confrontation, ils jouent un peu différemment, ils ont fait des changements. Nous allons voir si nous nous faisons confiance pour faire une nouvelle belle performance contre eux. Nous avons des atouts pour surprendre les Français", promet Morten Wieghorst, sélectionneur adjoint du Danemark dans un contexte politique lourd autour des tensions entre la fédération danoise et la FIFA sur fond de soutien aux droits LGBTQ+. En une semaine, les nuages ont changé de camp et les prochaines heures pourraient s'avérer orageuses entre deux équipes qui ne se feront pas le moindre cadeau. En plus de se qualifier, les Bleus ne verraient pas d'un mauvais œil d'enfoncer un rival.

La rencontre entre la France et le Danemark dans le Groupe D de la Coupe du Monde devrait débuter aux alentours de 17h, du côté de du Stadium 974 de Doha.

Le match entre le Danemark et la Tunisie comptant pour la 2ème journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde sera diffusé sur TF1 et beIN SPORTS 1, diffuseur officiel de la compétition.

La rencontre entre la France d'Olivier Giroud et le Danemark d'Andreas Skov Olsen Christian Eriksen sera accessible en streaming sur les plateformes MyTF1 et MyCanal.

BetClic : France : 1,85 / Nul : 3,55 / Danemark : 4,40

France : Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot, Griezman – Dembélé, Giroud, Mbappé.

Danemark : Schmeichel – Andersen, Kjaer, Christensen – Kristensen, Hojbjerg, Darmsgaard, Eriksen, Maehle – Skov Olsen, Braithwaite.