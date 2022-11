"Belgique - Maroc : heure, chaîne TV, pronos... Les infos du match"

Belgique - Maroc. Deuxième rencontre dans cette Coupe du monde 2022 pour les Diables Rouges, opposés aux Marocains. En cas de victoire, les coéquipiers d'Eden Hazard seraient qualifiés pour les huitièmes de finale. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette affiche du groupe F.

Sommaire Heure

Chaîne

Streaming

Compositions

Pronostics

Après son succès étriqué mercredi dernier contre le Canada (1-0), la Belgique est de retour ce dimanche face au Maroc (à partir de 14 heures). En cas de succès, les joueurs de Roberto Martinez seraient qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Mais pour cette rencontre, le sélectionneur des Diables Rouges sera toujours privé de son attaquant phare, Romelu Lukaku, toujours blessé : "Le plan pour Romelu Lukaku, c'était le troisième match. Il s'est déjà entrainé deux fois avec le groupe, ça semble très bien se passer. Il ne commencera pas contre le Maroc, je ne sais pas encore si on va le placer sur la liste des 26 pour la rencontre. Il semble fit, mais je ne pense pas qu'il sera impliqué dans le match face au Maroc." Face aux Lions de l'Atlas, le technicien s'attend à une meilleure prestation de ses joueurs : "J'attends naturellement une réponse si la situation se présente face au Maroc. On veut prendre des risques, on veut construire de l'arrière. On doit s'améliorer dans ce domaine, on profite des rencontres pour le faire."

Du côté marocain, les coéquipiers d'Achraf Hakimi peuvent toujours espérer sortir des poules. Après un match nul encourageant face à la Croatie, les Lions de l'Atlas vont tenter de créer l'exploit contre les Diables Rouges. Une rencontre où Walid Regragui s'attend à un réveil de la Belgique : "Ils sont demi-finalistes du dernier Mondial, ambitieux, jouent ensemble depuis 4-5 ans. On les a critiqués contre la Canada. Mais je suis persuadé qu'ils vont élever leur niveau. Ils sont favoris. Il faut l'accepter. On veut créer la surprise. Face à la Croatie on a respecté notre plan. Si on n'a pas réussi la surprise face à la Croatie c'est parce qu'elle nous a respectés. Si la Belgique ne nous respecte pas, le match sera difficile pour eux." Malgré des douleurs, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui et Romain Saiss devraient être aptes à disputer la rencontre.

À quelle heure débute Belgique - Maroc ?

Le coup d'envoi du match de Coupe du monde 2022 opposant la Belgique au Maroc est prévu dimanche 27 novembre à 14h00 au AL Thumama Stadium de Doha (Qatar). Le Mexicain Cesar Ramos sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne suivre Belgique - Maroc ?

Détenteur des droits TV de la Coupe du monde 2022, BeIn Sports 1 diffusera le rencontre entre la Belgique et le Maroc. Dans le même temps, cette affiche du groupe F sera retransmise en direct sur TF1.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Coupe du monde entre la Belgique et le Maroc sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur le site BeIn Sports ou vous créez un compte sur MyTF1.

Quelles sont les compositions probables de Belgique - Maroc ?

Belgique : Courtois (G) - Dendoncker - Alderweireld - Vertonghen - Meunier - Onana - Witsel - Castagne - Hazard - De Bruyne - Batshuayi.

Maroc : Bono (G) - Hakimi - Aguerd - Saiss - Attiat-Allah - Amrabat - Ounahi - Amallah - Ziyech - En Nesyri - Boufal.

Quels sont les pronostics de Belgique - Maroc ?