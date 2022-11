"DIRECT. Belgique - Maroc : les Marocains créent l'exploit face aux Belges"

16:10 - Sabiri et Aboukhlal libèrent le Maroc !

Entré en jeu à la 68e minute de jeu, Abdelhamid Sabiri a libéré le Maroc en ouvrant le score pour les Lions de l'Atlas sur un coup franc magique. Près du poteau de corner, l'ailier a tenté sa chance et trompé Thibaut Courtois qui n'a rien pu faire. Dans le temps additionnel, Hakim Ziyech s'est défait de la défense belge avant de servir Zakaria Aboukhlal en retrait. Le joueur de Toulouse a frappé en première intention et marqué le deuxième but pour les joueurs de Walid Regragui. Grâce à ces buts, le Maroc se relance dans le groupe F et affrontera le Canada jeudi 1er décembre pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.