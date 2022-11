"DIRECT. Espagne - Allemagne : un but refusé pour l'Allemagne, le match en live"

40ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Danny Makkelie a un doute sur le dernier fait de jeu et fait appel à la VAR.

40ᵉ. Le premier but de ce duel est inscrit par Antonio Rüdiger à la 40e minute dans cette 1e période ! Le duel tourne à l'avantage de l'Allemagne au Al Bayt Stadium. Les Espagnols n'ont plus d'autre choix que de réagir.

Quelle occasion pour l'Espagne ! Dani Olmo est lancé à la limite du hors-jeu côté gauche et parvient à centrer pour Ferran Torres en bout de course. Au point de penalty, le joueur du Barça reprend mais le ballon passe au-dessus ! Olmo est finalement signalé hors-jeu...

Alors qu'il n'est pas attaqué dans le camp de l'Espagne, Antonio Rüdiger tente finalement sa chance à plus de 35 mètres, plein axe. Mais le ballon s'envole au-dessus du but d'Unai Simon.

Serge Gnabry parvient à se mettre en position de frappe dans la surface sur le côté droit et enroule un tir du pied gauche. Mais le ballon fuit le cadre du but gardé par le portier espagnol Unai Simon !

Bien trouvé sur l'aile gauche, Jordi Alba parvient à repiquer dans l'axe devant Thilo Kherer et déclenche une frappe du pied droit. Le ballon passe à côté du but gardé par Manuel Neuer.

Pour la première fois du match, Gündogan parvient à sortir du pressing espagnol et lance Goretzka au milieu. Le joueur du Bayern réalise une grosse percée plein axe et sert Gnabry dans la surface mais ce dernier est signalé en position de hors-jeu alors qu'il n'avait pas réussi à tromper Unai Simon.

Les premières minutes de ce match permettent de se rendre compte des choix tactiques de Flick du côté allemand. Kehrer évolue sur la droite de la défense avec Süle dans l'axe. Au milieu, Gündogan joue comme numéro dix avec Kimmich et Goretzka derrière lui. Musiala est sur la gauche, Gnabry à droite et Müller dans l'axe.

19:48 - L'Allemagne n'aime pas affronter l'Espagne

Les récentes performances de l'Allemagne face à l'Espagne ne sont pas un bon présage pour les joueurs de Hansi Flick ce soir. La Nationalmannschaft n'a plus gagné en compétition contre la Roja depuis l'Euro 1988 (2-0) et reste sur trois matchs sans victoire face aux Espagnols, avec deux matchs nuls et une défaite mémorable en Ligue des nations (0-6, le 17 novembre 2020). Neuer, Süle, Goretzka et Gündogan étaient déjà là, mais pas le sélectionneur Flick.