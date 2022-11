"Espagne - Allemagne : chaîne, compos, pronos... Les infos du match"

Espagne - Allemagne. Chaîne TV, streaming, compositions probables... Retrouvez sur notre site les dernières informations à propos du match entre l'Espagne et l'Allemagne, ce dimanche soir lors de la Coupe du monde 2022.

Au bord de la crise après sa défaite face au Japon mercredi lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde (1-2), l'Allemagne joue déjà sa survie dans la compétition face à l'Espagne ce dimanche soir lors de la deuxième journée de la phase de poules. Déjà incapable de se qualifier pour les huitièmes de finale en 2018, la sélection allemande ne peut pas se permettre de perdre face aux Espagnols sous peine de compter zéro point après deux matchs et d'être éliminée avant même son dernier match face au Costa Rica, jeudi soir.

L'Espagne n'est pas du tout dans la même situation que l'Allemagne après son large succès face au Costa Rica mercredi pour ses débuts dans ce Mondial (7-0). Le moral est au beau fixe côté espagnol avant d'aborder ce choc face aux Allemands, même si le sélectionneur Luis Enrique s'est chargé en conférence de presse de prévenir ses joueurs contre toute forme de relâchement : "Il n'y a aucun excès de confiance et je pense que l'Allemagne est un adversaire qui ne te permet pas d'excès de confiance, de toute façon." Et ce même si l'Espagne a balayé l'Allemagne en 2020 lors de leur dernière rencontre, en Ligue des Nations (6-0).

A quelle heure débute le match Espagne - Allemagne ?

Le coup d'envoi de la rencontre de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2022 entre l'Espagne et l'Allemagne sera donné à 20 heures au stade Al-Bayt d'Al Khor, au Qatar.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Espagne - Allemagne ?

Une diffusion en clair est prévue à la télévision française pour ce choc entre les Espagnols et les Allemands. Cette affiche de la Coupe du monde sera diffusée sur TF1 ce dimanche soir à partir de 20 heures, mais aussi sur la chaîne payante beIN Sports.

Quelle diffusion streaming pour le match Espagne - Allemagne ?

Pour suivre cette rencontre entre l'Espagne et l'Allemagne sur Internet, il suffit de vous connecter sur le site MyTF1, qui propose la diffusion en ligne du match entre ces deux grandes nations européennes ce dimanche soir.

Quelles compositions probables pour Espagne - Allemagne ?

Le sélectionneur Luis Enrique ne devrait effectuer qu'un seul changement par rapport à la victoire obtenue face au Costa Rica mercredi (7-0). Eric Garcia devrait être titularisé à la place de Rodri pour accompagner Aymeric Laporte dans l'axe de la défense. Le onze de départ probable de l'Espagne: U. Simon - Carjaval, E. Garcia, Laporte, J. Alba - Pedri, Busquets, Gavi - Sarabia, Asensio, Olmo.

Du côté de l'Allemagne, le sélectionneur Hans-Dieter Flick ne devrait pas non plus effectuer de gros changements dans son équipe malgré la défaite surprenante contre le Japon subie mercredi (1-2). L'ancien défenseur du PSG Thilo Kehrer pourrait être préféré à Schlotterbeck et débuter en défense centrale avec Rüdiger. Goretzka pourrait lui commencer à la place de Gündogan au milieu. Le onze de départ probable de l'Allemagne: Neuer - Süle, Kehrer, Rüdiger, Raum - Goretzka, Kimmich - Havertz, Musiala, Gnabry - Müller.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Espagne - Allemagne ?

Dans cette rencontre très attendue de la Coupe du monde, l'Espagne est donnée légèrement favorite par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire de la sélection espagnole oscille entre 2,3 et 2,5 tandis que celle d'une victoire des Allemands se situe entre 2,8 et 3. La cote pour un match nul est d'environ 3,6.