"Brésil - Suisse : Casemiro trouve la faille et qualifie la Seleção en huitièmes, le résumé du match"

BRÉSIL - SUISSE. Le Brésil valide son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde grâce à sa victoire poussive (1-0) face à la Suisse. La Seleção peut remercier Casemiro auteur du seul but de la rencontre (83e). Le résumé du match.

19:09 - Le résumé du match Le Brésil affrontait ce lundi la Suisse au stade 974 - Ras Abu Aboud à Doha pour le compte de la 2e journée des matchs de poule de la Coupe du monde. Un choc au sommet du groupe G entre deux nations qui avaient remporté leur premier match de la compétition et pouvaient valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Mais cette affiche n'a pas tenu ses promesses. Après une première période terne, les deux formations se sont quittées sur un score nul et vierge. Même musique au retour des vestiaires avec des Brésiliens qui ont buté sur la bonne défense de la Nati et des Suisses incapables de cadrer leurs tentatives. Tout s'est finalement joué dans le dernier quart d'heure. Dans un temps fort de la Seleçāo, Casemiro a trouvé la brèche sur une superbe frappe (83e) et offert la victoire aux siens. Un succès poussif mais mérité qui permet à la Seleção de se qualifier pour la suite de la compétition.

19:08 - Casemiro : "On savait que ça allait être dur" Héros du match, Casemiro a livré ses impressions après le coup de sifflet final au micro de beIN Sports : "On savait que le groupe était difficile. Aujourd'hui on savait que ça allait être dur. Notre objectif premier était la qualification. On a bien supporté la pression. Nous avons été patients et nous avons réussi à marquer. Je suis très content de mon but mais le plus important aujourd'hui c'est vraiment la qualif´"

19:05 - Le Brésil peut remercier Casemiro Les hommes de Tite ont longtemps buté sur une Nati bien organisée. Incapables de se montrer dangereux, il aura fallu la fin de la rencontre pour voir les premières actions chaudes de la Seleção. Finalement, c'est grâce à une superbe frappe du milieu mancunien à la 83 minute que les Brésiliens ont assuré la qualification pour les huitièmes.

18:58 - Le Brésil qualifié pour les huitièmes de finale En s'imposant (1-0) face à la Suisse, les Brésiliens ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les hommes de Tite sont premiers du groupe G avec 6 points et certains de jouer le prochain tour. La Nati, deuxième, devra batailler face à la Serbie pour tenter de se qualifier.

18:53 - Le match Brésil - Suisse est terminé (1-0) L’avantage final au score (1-0) du Brésil est plutôt logique au regard des stats proposées au terme de ce match. Les Brésiliens ont en effet un léger avantage en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de tirs (5 tirs contre 0 pour Suisse).

18:51 - Rodrygo contré ! Casemiro trouve Vinicius qui décale parfaitement son compère Rodrygo dans la surface. Le Madrilène tente sa chance, c'est contré in extremis par Akanji, héroïque.

18:48 - Vinicius gâche le contre Le joueur du Real Madrid file vert le but suisse mais bute finalement sur Akanji. Il y avait mieux à faire. Rodrygo était seul, c'était un deux contre un.

18:47 - Le Brésil pousse ! Cette ouverture du score a donné des ailes aux Brésiliens qui pressent haut pour tenter de doubler la mise dans cette fin de rencontre.

18:46 - Changement pour la Seleção Nouveau changement pour Tite dans ce Brésil - Suisse : Alex Sandro est remplacé par Alex Telles.

18:46 - Changement pour la Nati Nouveau changement pour Murat Yakın : Widmer est remplacé par Frei dans cette fin de match.

18:43 - La frappe de Casemiro ! Le Brésil ouvre le score ! Le milieu de terrain de Manchester United s'infiltre dans la surface, trouve Rodrygo qui lui remet en une touche de balle. Casemiro ne se pose pas de question et envoie une lourde frappe qui trompe Sommer.

18:39 - But à Ras Abu Aboud (1-0) ! 83ᵉ. Les Brésiliens font évoluer le score pour passer à 1 à 0 au Stadium 974, alors qu'on joue la 83e minute dans ce Brésil - Suisse.

18:39 - Plus que 10 minutes de jeu Dernière ligne droite de cette rencontre entre le Brésil et la Suisse. Les deux sélectionneurs ont fait rentrer du sang neuf pour tenter de faire la différence.

18:38 - Les Suisse sereins Solides défensivement, les Suisses semblent très sereins. Les hommes de Murat Yakın jouent crânement leur chance en récitant leur sérieusement leur partition.

18:33 - Double changement pour la Nati Au tour de Murat Yakın de faire entrer du sang neuf : Embolo et Sow sont remplacés par Seferovic et Aebischer.

18:31 - Bonne intervention de Widmer Vinicius accélère et tente de passer Widmer en vitesse. Bonne intervention du défenseur de la Nati qui dégage le danger en touche.

18:30 - Double changement pour le Brésil Deux nouveaux changements pour Tite dans ce Brésil - Suisse : Raphinha et Richarlison sont remplacés par Antony et Jesus.

18:26 - La Nati tient tête à la Seleção Encore 20 minutes de jeu dans ce match Brésil - Suisse. La Nati ne faiblit pas et fait jeu égal avec les Brésiliens.

18:25 - Fausse joie pour la Seleçao Les Brésiliens pensaient avoir ouvert le score sur un contre éclair. Il y avait finalement hors-jeu au départ de l'action.

18:22 - L'arbitre refuse le but ! 66ᵉ. Après avoir consulté la vidéo, Ivan Barton fait part de sa décision définitive : le but n'est pas accordé au Brésil. Le score reste inchangé au Stadium 974 !

18:22 - But en suspens au Stadium 974 66ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Ivan Barton a un doute sur la dernière action et consulte la vidéo.

18:21 - Vinicius Junior débloque les compteurs à Ras Abu Aboud (1-0) ! 64ᵉ. Ce but de Vinicius Junior permet aux Brésiliens de mèner 1 à 0, à la 64e minute dans cette 2e période. Les compteurs sont bien débloqués au Stadium 974 et la Suisse est désormais sous pression !

18:19 - Nouveau frisson dans la surface brésilienne Belle action collective dans la surface brésilienne. Fernandes décale Xhaka dans l'axe dont le frappe est contrée. Il y avait mieux à faire, Embolo était totalement seul à gauche du but.

18:17 - Double changement pour la Nati Deux changements pour Murat Yakın dans ce Brésil - Suisse : Vargas et Rieder sont remplacés par Fernandes et Steffen.