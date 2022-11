"Brésil - Suisse : chaîne tv, horaires, compos... Les infos du match"

Brésil - Suisse. Découvrez toutes les informations pratiques relatives à la rencontre de Coupe du monde entre le Brésil et la Suisse.

Le Brésil est-il Neymar-dépendant ? Ce lundi à 17h00, les hommes de Tite disputent leur deuxième rencontre de Coupe du monde sans leur maître à jouer, blessé à la cheville et forfait pour cette rencontre face à la Suisse. Après une prestation convaincante face à la Serbie, la Seleção veut confirmer et assurer sa qualification pour le prochain tour face à la Nati. Solides défensivement et efficaces dans la zone de vérité, les Brésiliens font logiquement partie des favoris de la compétition. Ils restent d'ailleurs sur une série de 8 victoires consécutives avant cette opposition face à la Suisse. De quoi faire frémir les hommes de Murat Yakin...

En face, les Suisses ont réussi leur entrée en lice dans la compétition. Grâce à une réalisation du buteur de l'AS Monaco, Embolo, la Nati l'a emporté (1-0) face au Cameroun. Habitués à faire déjouer les meilleures nations, les Suisses peuvent compter sur une assise défensive solide et un dernier rempart, Sommer, toujours aussi impressionnant. Si la Seleção est logiquement favorite pour s'imposer au Stadium 974, attention à ne pas sous-estimer cette formation suisse. Qui, certaines nations s'en souviennent encore, sont capables de renverser des montagnes.

A quelle heure débute le match Brésil - Suisse ?

Ce choc entre le Brésil et la Suisse se disputera sur la pelouse de Stadium 974 - Ras Abu Aboud à Doha. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 17h00 (heure française)

Sur quelle chaîne TV est diffusé Brésil - Suisse ?

Cette confrontation comptant pour la deuxième journée des matchs de poule de la Coupe du monde au Qatar sera diffusée en direct et en exclusivité sur beIN Sports. Pour suivre le match Brésil - Suisse, vous devrez donc souscrire à un abonnement payant à la chaîne quatarienne.

Quelle diffusion streaming pour le match Brésil - Suisse ?

Suivre ce match en streaming, c'est possible. Pour regarder ce match sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez souscrire à un abonnement digital à beIN Sports. Dans ce cas uniquement vous serez en mesure de suivre le match Brésil - Suisse en streaming sur le support de votre choix.

Quelles compositions probables pour Brésil - Suisse ?

Pour cette deuxième rencontre de la Coupe du monde, Tite devra se passer de son leader d'attaque, Neymar. Le Parisien, touché à la cheville lors de la rencontre face à la Serbie, ne pourra pas participer à cette rencontre. Danilo, victime lui aussi d'un entorse manque à l'appel et manquera les deux prochaines rencontres. D'après les dernières informations de la presse brésilienne, Militão devrait renter dans les plans de Tite tout comme Fred qui pourrait accompagner Casemiro au milieu de terrain. En face, le sélectionneur de la Suisse Murat Yakin pourra compter sur son taulier, Sommer, pour défendre les buts. Offensivement, il pourra aussi aligner le prolifique attaquant monégasque, Embolo. En revanche, il devra se passer de son deuxième gardien Mvogo jusqu'à la fin de la compétition et du jeune et talentueux Okafor, forfait pour ce match.

Le XI probable du Brésil : Alisson - Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Casemiro, Fred - Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr - Richarlison.

Le XI probable de la Suisse : Sommer - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Sow, Freuler, Xhaka, Vargas - Embolo, Shaqiri.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Brésil - Suisse ?

Parmi les favoris pour remporter cette Coupe du monde au Qatar, les Brésiliens sont logiquement favoris pour s'imposer face aux Suisses. Outsider face à la Seleçao, les hommes de Murat Yakin ont prouvé à maintes reprises qu'ils étaient capables de l'emporter face aux meilleure nations. Tout d'horizon des cotes de la rencontre :