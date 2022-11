"Portugal - Uruguay : pronostics, chaîne... Toutes les infos du match"

PORTUGAL - URUGUAY. FOOTBALL. Pour la deuxième journée du groupe H, ce lundi 28 novembre, le Portugal de Cristiano Ronaldo, leader de la poule, défie l'Uruguay de Luis Suarez. En cas de succès, la Seleçao peut rejoindre les 8es de finale de la coupe du Monde.

Nouveau choc dans cette coupe du Monde 2022 au Qatar. Ce lundi 28 novembre, le Portugal peut tamponner son ticket pour les 8es de finale de la compétition. Pour cela, il faut que la bande à Cristiano Ronaldo accroche un deuxième succès, après celui arraché face au Ghana (3-2), dans le groupe H. Mais, la Seleçao va faire face à une solide équipe d'Uruguay, qui a réalisé un match nul consistant face à la Corée du Sud (0-0).

Le Portugal connaît un premier coup dur avec la blessure de Danilo Pereira. Le joueur du PSG est touché aux côtes. Il sera remplacé par l'expérimenté Pepe : "C'est un monstre, un monstre, a salué le sélectionneur Fernando Santos. Vous évoquiez les joueurs qui ont un poids considérable dans le vestiaire, Pepe est l'un d'eux. Il jouera face à l'Uruguay. Il n'y aura certainement pas de problème, il est toujours prêt."

En face de lui, l'ex-défenseur central du Real Madrid aura un gros travail face à Luis Suarez et Darwin Nunez. La nouvelle pépite de la Celeste, qui a rejoint Liverpool à l'intersaison, s'est révélée au monde entier sous la tunique du Benfica. Ce Portugal - Uruguay aura forcément un goût particulier pour l'intéressé : "Il y a quelques années, je regardais la Coupe du monde à la télévision, et aujourd'hui je suis ici, avec toutes ces bêtes, a confié le buteur. Je suis content de ce moment. Il est temps de continuer à travailler, cela ne fait que commencer pour moi. Avec humilité et les pieds sur terre, on va loin." Une victoire est indispensable pour espérer sortir dans les deux premières places de ce groupe H.

Pour la 2e journée du groupe H de la coupe du Monde 2022, ce lundi 28 novembre, le Portugal de Cristiano Ronaldo affronte l'Uruguay de Luis Suarez au Lusail Iconic Stadium (Qatar). Le coup d’envoi de ce choc sera donné à 20h00 par M. Faghani (IRA).

Comme c’est le cas pour certaines affiches de le coupe du Monde 2022, vous aurez le choix de la chaîne, ce lundi 28 novembre, pour ce Portugal - Uruguay. Ce match sera en effet co-diffusé par TF1 et beIN Sports. Deux choix s’offrent donc à vous, celui de regarder cette rencontre sur TF1 ou beIN Sports 1.

Pour suivre Portugal - Uruguay en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez également deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect ou de vous inscrire gratuitement sur la plateforme MyTF1. Après cette manipulation, vous pourrez vous brancher sur beIN Sports 1 ou TF1 pour suivre les exploits de Cristiano Ronaldo et Luis Suarez à la coupe du Monde 2022.

Le XI probable du Portugal : Costa - Guerreiro, Pepe, Dias, Cancelo - Neves, Bernardo Silva, Otavio - Joao Félix, Fernandes, Cristiano Ronaldo.

Le XI probable de l'Uruguay : Rochet - Olivera, Gimenez, Godin, Caceres - Bentacur, Vecino, Valverde - Nunez, Pellistri, Suarez.