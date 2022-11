"Pays de Galles - Angleterre : pronostics, compo... Les infos du match"

Découvrez toutes les informations sur ce match de la dernière journée du groupe B entre deux équipes rivales, le Pays de Galles et l'Angleterre.

Le Pays de Galles n'a plus le choix. En effet, les Gallois sont derniers du groupe B avec un petit point après un match nul lors de la première journée face aux États-Unis (1-1) avant de sombrer dans les dernières minutes de la rencontre contre l'Iran (0-2). Malgré tout, ils sont encore dans le coup car une victoire contre leurs ennemis anglais pourraient leur permettre de rallier les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Kieffer Moore, l'attaquant gallois, a déjà lancé les hostilités avant le Mondial en confiant qu'il avait "hâte" d'éliminer l'Angleterre.

Les Anglais sont les mieux placés dans ce groupe B mais sont encore sous le coup d'une élimination dans cette Coupe du monde 2022. Dans cette poule ultra serrée, ils sont talonnés de près par l'Iran qui a une longueur de retard. Les Etats-Unis en ont deux et les Gallois trois. Tout va donc se jouer dans ce dernier match. Les hommes de Gareth Southgate avaient commencé la compétition par un carton face à l'Iran (6-2) et auraient pu assurer la qualification lors de la deuxième journée face aux États-Unis. Mais Harry Kane et ses coéquipiers sont tombés sur un os et ont lâché deux points précieux (0-0).

A quelle heure débute le match Pays de Galles - Angleterre ?

Le match Pays de Galles - Angleterre débutera à 20h. Il se déroulera au Ahmad Bin Ali Stadium.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Pays de Galles - Angleterre ?

Deux chaines retransmettront la rencontre. En effet, TF1 et Bein Sports 1 diffuseront ce Pays de Galles - Angleterre. L'arbitre slovène Slavko Vinčić sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match Pays de Galles - Angleterre ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce Pays de Galles - Angleterre. MyTF1 et MyCanal retransmettront également ce dernier match du groupe B de la Coupe du monde 2022.

Quelles compositions probables pour Pays de Galles - Angleterre ?

Le sélectionneur du Pays de Galles, Rob Page, devra faire sans son gardien titulaire, Wayne Hennessey, exclu dans les dernières minutes de la dernière rencontre face à l'Iran. Il sera vraisemblablement remplacé par le gardien de Leicester, Danny Ward. Voici le onze probable gallois : Ward - Mepham, Rodon, Davies - Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams - D.James, Moore, Bale.

En face la seule incertitude réside autour du cas James Maddison. En effet, le meneur de jeu anglais n'a toujours pas joué une seule minute dans cette Coupe du monde 2022 à cause d'une gêne au genou. Quoiqu'il arrive, il est difficilement imaginable de le voir débuter. Voici le onze probable des Three Lions : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Bellingham - Sterling, Mount, Foden - Kane.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Pays de Galles - Angleterre ?

Les Anglais sont les favoris sur les sites de paris sportifs. Sur Winamax, ils sont à 1,42, le nul est à 4,60 et la victoire galloise est à 7,75. Sur Unibet, l'Angleterre est à 1,41, le nul à 4,70 et la victoire du Pays de Galles à 7,75.