"Iran - Etats-Unis (groupe B) : temps forts de la rencontre, le résumé du match"

22:02 - C'est fini au Al-Thumama Stadium (0-1) !

Antonio Mateu Lahoz saisit son sifflet et renvoie tout le monde au vestiaire au Al-Thumama Stadium. C'est la fin de cette rencontre de la 3e journée de Coupe du Monde comptant pour le groupe B. Et ce sont donc finalement les Américains qui l'emportent (0-1) à l'issue du match. A retenir : une possession assez parlante de 48% pour l'Iran contre 52% pour les Etats-Unis et respectivement 1 tir cadré contre 5.