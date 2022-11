"Iran - Etats-Unis : suivez le second round en direct"

58ᵉ. Mehdi Taremi est signalé hors-jeu et permet à ses adversaires de se dégager. Nous disputons la 58e minute de jeu dans cette rencontre.

57ᵉ. Les Américains viennent d'obtenir un corner dans ce match. C'est Brenden Aaronson qui se dirige vers l'angle du terrain, à droite, pour le tirer avec peut-être une occasion de but à la clé.

52ᵉ. Situation intéressante pour Saman Ghoddos mais cela manque de précision et cette tentative ne parvient pas à tromper la vigilance du gardien adverse.

20:52 - C'est le break à Al-Thumama

C'est la pause au Al-Thumama Stadium où les Iraniens et les Américains se séparent sur le score de 0-1 à ce stade. La possession de balle est pour l'instant de 37% pour l'Iran quand les Etats-Unis a tenu 63% des ballons. Des stats qu'il faut apprécier à la lumière des occasions de but sérieuses : dans les 45 premières minutes de la rencontre, on ne compte aucune tentative réelle du côté de l'Iran, contre 3 tirs cadrés sur 9 tentatives pour l'équipe adverse.