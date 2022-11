"DIRECT. Tunisie - France : après une fin de match folle et un but refusé, la Tunisie s'impose, le résumé"

Au terme d'un match mal maîtrisé, l'équipe de France pensait avoir égalisé grâce à Griezmann dans les dernières secondes de la rencontre, mais a finalement vu son but refusé pour hors jeu.

18:22 - TF1 rend l'antenne..trop tôt Petit cafouillage malheureux sur l'antenne de TF1 lors de la fin de match entre la France et la Tunisie. Juste après que Griezmann a cru égaliser, la première chaîne a immédiatement conclu et rendu l'antenne pour sa traditionnelle pub d'après match. Une grossière erreur car la fin de match n'avait pas été sifflé et que l'arbitre venait d'être appelé par la VAR pour une position litigieuse sur le but. Résultat, TF1 n'était pas en direct quand l'arbitre s'est déjugé et a annulé le but de Griezmann pour un hors-jeu au départ de l'action. C'est donc Denis Brognart, présentateur du magazine de la chaîne, qui a annoncé le score final. Pour le coup, il n'y avait pas que Griezmann hors-jeu sur cette action. TF1 aussi a été surpris par la vidéo.

18:16 - Khazri : "On a montré un beau visage" "On a montré un beau visage et qu'on avait du caractère. On a des regrets sur les deux premiers matches car on aurait dû faire mieux. On est déçu car on espérait un meilleur résultat du Danemark car on avait fait le nécessaire ce soir", a expliqué Khazri au micro de beIN SPORTS, unique buteur du match face à la France, partagé entre la fierté de son but, du parcours de la Tunisie mais déçu de l'élimination.

18:15 - Une première pour la Tunisie En quatre rencontres face à la France, la Tunisie ne s'était jamais imposée. C'est chose faite grâce au but de Khazri mais cette victoire a un goût amer puisqu'elle ne permet pas aux Aigles de Carthage de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

18:13 - Talbi : "On peut réellement avoir des regrets" "On savait que ce dernier match était important et qu'on avait raté le coche contre l'Australie. On voulait une réaction et croire en la qualification. On a réalisé un grand match. On a réussi à marquer, à être solide défensivement. Malheureusement, de l'autre côté, l'Australie a gagné et ça ne nous permet pas de nous qualifier. Je pense qu'on peut réellement avoir des regrets. Aujourd'hui, je suis fier de mes coéquipiers et de mon équipe. On a fait une belle Coupe du monde malgré tout", a sobrement déclaré le défenseur tunisien Talbi.

18:06 - La France finit première Malgré la défaite face à la Tunisie (1-0), la France termine première du groupe D. En effet, dans l'autre match du jour, l'Australie a fait sensation en venant à bout du Danemark (1-0) mais n'a pas comblé l'écart de buts avec les Bleus. Une performance historique pour les Socceroos qui atteignent les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois de leur histoire après 2006. De leur côté, les Tunisiens échouent à la troisième place avec 4 points et regretteront de ne pas avoir su faire la différence lors de leur premier match contre le Danemark, quatrième et piteusement éliminé avec un petit point.

17:59 - Le match Tunisie - France est fini (1-0) Les Bleus s'inclinent face à la Tunisie au bout d'une fin de match chaotique où le but égalisateur de Griezmann a été refusé pour hors-jeu. En grande difficulté collectivement, les hommes de Didier Deschamps ont souffert dans tous les domaines et ont été battus dans l'engagement par des Tunisiens déterminés à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Leurs errances ont logiquement été punies quand Khazri a trouvé la faille en début de seconde période. L'entrée des titulaires habituels a changé la physionomie du match mais cela n'aura finalement pas suffit pour arracher le nul.

17:59 - L'arbitre refuse le but ! 90ᵉ. Après avoir fait appel à la VAR, Matthew Conger rend sa décision définitive : le but n'est pas accordé pour la France pour un hors-jeu en début d'action de Griezmann, alors qu'il ne semblait pas faire action de jeu, le duel étant entre Kolo Muani et Talbi. Le score reste inchangé au Education City Stadium !

17:58 - Arbitrage vidéo en cours 90ᵉ. Le jeu est arrêté à Al Rayyan : l'arbitre hésite à accorder ou invalider le but marqué à l'instant par la France et fait appel à l'assistance vidéo. Le VAR suspecte un hors-jeu au début de l'action de Griezmann.

17:55 - But : la France recolle au score (1-1) ! Au bout du bout du temps additionnel, à la 90+8, Griezmann jaillit et crucifie la Tunisie sur un centre mal renvoyé par Talbi à la lutte avec Kolo Muani. D'une frappe puissante du droit, touchée par Abdi, le joueur de l'Atletico de Madrid égalise et assure la première place aux Bleus.

17:53 - La Tunisie tient le coup Les corners se succèdent mais toujours pas d'ouverture pour les Bleus qui butent sur une défense bien regroupée. Ils sont quatre pour empêcher Mbappé de s'infiltrer dans la surface.

17:51 - Le siège des Bleus Les Tricolores font le siège de la surface tunisienne mais il n'y a aucun espace. Le premier centre de Dembélé à droite est repoussé au-dessus de Kolo Muani. Mbappé hérite du ballon mais son centre, aussi vers le joueur de Francfort, finit en sortie de but.

17:50 - Mbappé dans le mur Sur coup franc, à 20 mètres axe gauche, Mbappé prend ses responsabilités et enroule son ballon qui ne passe pas le mur. Occasion manquée pour les Bleus.

17:49 - Temps additionnel : 8 minutes Il y aura huit minutes de temps additionnel dans ce match entre la France et la Tunisie. Huit minutes pour les Bleus pour éviter la défaite.

17:47 - Ghandri sauve les siens Sur une remise de Griezmann, Kolo Muani s'avance à 20 mètres et enroule du droit. Ghandri dévie légèrement la tentative de l'attaquant français qui passe juste à côté du poteau de Dahmen.

17:45 - Mbappé trop seul Mbappé est pris par deux adversaires à gauche mais le Parisien se crée son espace en déposant sur son premier pas Talbi. Il réalise ensuite un petit pont et frappe très fort dans un angle très fermé. Dahmen dévie et Dembélé ne peut reprendre au centre.

17:41 - Rabiot frappe à côté Depuis son aile gauche, Mbappé a deux défenseurs devant lui et change l'orientation d'une transversale parfaite pour Dembélé. Le contrôle du Barcelonais est non moins impeccable comme son centre au-delà du second poteau pour Rabiot dont la reprise est moins appliquée. Avec rebond, elle passe devant le but sans être inquiétante pour Dahmen.

17:40 - Troisième changement pour la Tunisie Kadri casse le rythme de cette fin de match tendue et procède à un nouveau changement en sortant Ben Slimane pour donner sa chance à Abdi.

17:39 - Dembélé teste Dahmen Le corner de Griezmann tiré depuis la droite, est cafouillé au premier poteau. le ballon est malgré tout ressorti et à 20 mètres, Dembélé tente sa chance. Sa frappe est captée par Dahmen.

17:38 - Disasi au-dessus Le corner obtenu par Mbappé à gauche est repris aux 6 mètres par Disasi qui ne parvient pas à rabattre sa tête. C'est au-dessus pour le défenseur qui vit sa première sélection.

17:37 - Dahmen en difficulté Les Bleus mettent plus de rythme dans leurs transmissions avec l'entrée des titulaires habituels. Griezmann percute, s'appuie sur Kolo Muani mais est repoussé par Ghandri. Le ballon arrive jusqu'à Dembélé dont le centre rentrant met en difficulté Dahmen qui repousse des mains.

17:35 - Dernier changement pour les Bleus A la 78ème minute, Dembélé entre en jeu au relais de Guendouzi. C'est le dernier changement de Didier Deschamps dans ce match face à la Tunisie.

17:34 - La Tunisie recroquevillée Depuis cinq minutes et les différents changements, les Tunisiens se sont repliés dans leurs trente derniers mètres et vont chercher à faire bloc pour garder ce score qui en cas de score favorable dans l'autre match du Groupe D pourrait leur permettre de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

17:32 - Nouveau changement tunisien A un peu plus d'un quart d'heure de la fin du match, Kadri rappelle sur le banc Ben Romdhane et lance dans l'arène Chaaleli.

17:31 - Aucun tir Depuis le début de la seconde période, les Français n'ont tout simplement jamais tiré au but. Une longue traversée du désert pour les champions du monde.