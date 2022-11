"Tunisie - France : une compo bouleversée ? Les infos du match"

TUNISIE - FRANCE. Qualifiés pour les huitièmes de finale, les Bleus abordent ce dernier sans pression avec la seule volonté d'assurer leur première place du Groupe D. Les Tunisiens, eux, doivent réaliser un exploit. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre la Tunisie et la France, en direct commenté.

La pression est retombée et c'est un drôle de match qui attend l'équipe de France pour clore la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Appliquée, sérieuse et joueuse, elle a parfaitement lancé sa compétition alignant deux succès et sécurisant son billet pour les huitièmes de finale après son test réussi contre ce Danemark qui l'avait tant gêné ces derniers mois. Aussi, l'enjeu de ce mercredi est très relatif pour les champions du monde, tiraillé entre l'idée de laisser filer et la nécessaire ambition d'entretenir la bonne dynamique enclenchée. Une chose est sûre, Didier Deschamps a assuré qu'il ne prendrait pas le moindre risque et comme il y a quatre ans, il mettra au repos plusieurs de ses cadres. Autant pour les économiser en vue des matches cruciaux à venir que pour concerner tout le groupe en offrant à certains l'occasion de se montrer et qui sait de bousculer la hiérarchie, quoique celle-ci demeure primordial dans l'esprit du sélectionneur.

Sept à huit changements ?

L'ancien joueur de Valence est un stratège et sait ce qu'il faire pour aller loin dans une grande compétition. S'il n'a pas voulu dire quels ajustements il opérerait face à la Tunisie, les derniers entraînements et les matches amicaux joués en parallèle par les remplaçants ont apporté quelques pistes sur les intentions du sélectionneur. Si la présence de Varane semble acquise tant il a besoin de retrouvé du rythme, tout devrait changer en défense puisque Pavard devrait retrouver son couloir droit, Koundé étant sous le coup d'une suspension, tandis que Konaté pourrait prendre la place d'Upamecano dans l'axe. A gauche, Camavinga assurera l'intérim d'Hernandez dans un rôle inédit pour l'habituel milieu du Real Madrid. De même, Lloris devrait abandonner sa cage au profit de Mandanda, retardant ainsi sa 142e sélection qui en ferait l'égal de Thuram. Une défense new look donnant le ton à une formation hybride où Fofana a toutes les chances d'apparaître au milieu soit avec Tchouaméni, soit Guendouzi alors que Griezmann enchaînera, comme Mbappé, du reste. Avec ses 3 buts en 2 matches, le Parisien a faim de jeu et ne serait pas contre un titre de meilleur buteur du Mondial. Il devrait être accompagné de Thuram et Coman. Ceux-ci permettant à Giroud et Dembélé de souffler un peu.

"Pas décisif mais important"

Avec cette équipe bouleversée qui se dessine, qu'attendre des Bleus ? Difficile à dire mais Deschamps n'est pas du genre à balancer un match. "Le fait d'avoir cette tranquillité comme le Brésil et le Portugal, ça laisse un peu plus de marge mais il ne faut pas galvauder ce prochain match. C'est du haut niveau, un match de Coupe du monde. Il n'est pas décisif mais important", a-t-il rappelé.

D'autant plus important que la Tunisie s'accroche à un mince espoir de qualification. Dernière du groupe D, la sélection dirigée par Jalel Kadri n'a pas démérité en ouverture contre le Danemark sans parvenir à conclure (0-0) avant de déchanter contre une Australie pragmatique (0-1). Aussi, les Aigles de Carthage veulent montrer qu'ils ont bien leur place au Qatar et le niveau du Mondial. Ce match face à la France tombe donc à pic, surtout face à une équipe déjà qualifiée et qui pourrait se laisser surprendre car plus relâchée. Une aubaine mais pas l'assurance de gagner et encore moins de l'accompagner au tour suivant car la Tunisie n'a pas son destin en main. Même un exploit contre le tenant du titre n'aurait pas valeur de sésame si l'Australie battait le Danemark ou si le Danemark gagnait mais en marquant plus qu'elle. Il lui faudra donc se jeter à fond dans la bataille sans calculer pour ne rien regretter. Comme les Tricolores dont certains auront peut-être leur unique chance de montrer qu'ils peuvent jouer un autre rôle que celui de partenaires d'entraînement d'un onze titulaire bien installé et performant. Voilà donc un drôle de match en perspective pour deux équipes aux ambitions très différentes.

