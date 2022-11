"Pologne - Argentine : heure, chaine, compo... Les infos du match"

Découvrez toutes les informations de ce match entre la Pologne et l'Argentine qui compte pour la troisième et dernière journée du groupe C de la Coupe du monde 2022. Une place en huitièmes de finale est en jeu.

La Pologne est dans une position favorable dans ce groupe C de la Coupe du monde 2022. Après avoir concédé un triste match nul face au Mexique lors de la première journée de la phase de poules (0-0), Robert Lewandowski et sa bande ont relevé la tête contre l'Arabie Saoudite à l'occasion de la deuxième rencontre (2-0). L'attaquant du FC Barcelone a marqué son premier but dans un Mondial et a été submergé par l'émotion ensuite. Les Polonais pourraient se contenter d'un match nul pour rejoindre les huitièmes de finale car ils sont premiers du groupe C avec un point d'avance sur l'Arabie Saoudite et l'Argentine.

Justement, les Argentins auraient certainement rêvé d'une meilleure phase de groupes. Annoncés comme l'un des favoris de ce Mondial au Qatar, les Argentins sont passés au travers de la première journée en concédant une surprenante défaite face aux Saoudiens (1-2). Mais heureusement pour eux, Lionel Messi a ensuite passé la vitesse supérieure au deuxième match en délivrant les siens face au Mexique avant de donner une passe décisive à Enzo Fernandez (2-0). L'Albiceleste s'est relancée dans ce groupe C et a son avenir dans cette Coupe du monde au bout des crampons. Un match nul pourrait suffire mais une victoire leur permettrait d'assurer la qualification et la première place et ainsi de certainement s'éviter la France en huitièmes de finale.

A quelle heure débute le match Pologne - Argentine ?

Le match Pologne - Argentine débutera à 20h. Il se déroulera au Stadium 974 à Doha, au Qatar.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Pologne - Argentine ?

Deux chaînes diffuseront ce Pologne - Argentine. En effet, TF1 et Bein Sports 1 passeront le match. L'expérimenté arbitre hollandais Danny Makkelie sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match Pologne - Argentine ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour ce Pologne - Argentine. MyTF1 et MyCanal retransmettront également cette alléchante rencontre du groupe C.

Quelles compositions probables pour Pologne - Argentine ?

Le sélectionneur de la Pologne, Czeslaw Michniewicz, ne devrait pas bouleverser l'équipe qui a battu l'Arabie Saoudite lors du dernier match (2-0). Le duo Milik et Lewandowski devrait être reconduit et le Lensois Frankowski devrait être, de nouveau, titulaire. Voici la compo probable des Polonais : Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Zielinski, Bielik, Krychowiak, Frankoswki - Milik, Lewandowski.

En revanche, du côté argentin, Lionel Scaloni pourrait apporter du changement dans ce onze de départ. Les deux latéraux sont en balance et Enzo Fernandez, buteur face au Mexique, devrait débuter la rencontre au milieu de terrain. Voici le onze de départ probable de l'Albiceleste : E. Martinez - Foyth, Otamendi, Li. Martinez, Acuna - E.Fernandez, Paredes, De Paul - Messi, La. Martinez, Di Maria.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Pologne - Argentine ?

Même si elle fait une phase de poules décevante, l'Argentine reste favorite sur les sites de paris sportifs. Sur Unibet, elle est à 1,44, le nul à 4,15 et la victoire polonaise à 7,60. Sur Betclic, la Pologne est à 7,75, le nul à 4,20 et la victoire de l'Argentine à 1,47.