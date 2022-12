"Croatie - Belgique : chaîne, pronostics... Toutes les infos du match"

Au bord de l'implosion, la Belgique de Lukaku affronte, ce jeudi 1er décembre, la Croatie de Modric pour la dernière journée du groupe F. Le gagnant de ce choc est assuré de se qualifier pour les 8es de finale de la coupe du Monde.

Qui rejoindra les 8es de finale de la coupe du Monde, ce jeudi 1er novembre, au terme de ce Croatie - Belgique ? Le vice-champion du monde en titre est en ballotage plutôt favorable grâce à son large succès face au Canada (4-1). Avec 4 points, les partenaires de Modric ont pris la première place du groupe F avec un point d'avance sur... les Diables Rouges ! "Nous n'avons pas le droit à l'erreur, a prévenu Zlatko Dalic, le sélectionneur de la Vatreni avant Croatie - Belgique. Ce n'est jamais bon de calculer et nous allons jouer pour gagner. C'est un match important pour les deux équipes. La Belgique veut aussi se qualifier et il faudra tout donner sur le terrain. Il ne faut pas prendre en compte leurs dernières performances contre le Maroc. La Belgique est une grande équipe et possède d'excellents joueurs comme Kevin De Bruyne ou Eden Hazard. Ce sera un match difficile pour nous face à un solide adversaire."

Avant ce Croatie - Belgique, les Diables Rouges, anciens demi-finaliste de la dernière coupe du Monde, sont en plein doute. Plombés par le revers face au Maroc (0-2), les hommes de Martinez connaissent des fractures en interne entre certaines stars de l'effectif. "C'est une finale. Ce n'est pas une situation où vous devez beaucoup réfléchir, a avoué l'entraîneur des Belges. On est déjà entré dans la phase à élimination directe. On doit prendre ce match comme une opportunité. Le groupe est soudé. On a pris le temps de se parler, d'analyser les choses. Les tensions et fausses informations ne viennent pas de l'intérieur du rassemblement. Le groupe a appris qu'il faut moins écouter les perturbations à l'extérieur. On doit davantage profiter de cette génération et soutenir l'équipe."

Pour la dernière journée du groupe F, la Croatie (1er, 4 points) livre un choc au sommet, ce jeudi 1er décembre, face à la Belgique (3e, 3 points) au stade Ahmad bin Ali Stadium d'Al Rayyan. Le coup d'envoi de ce Croatie - Belgique sera donné à 16 heures par M. Taylor (ENG).

Comme c’est le cas pour certaines affiches de la coupe du Monde, vous aurez un seul choix pour suivre Croatie - Belgique. Cette affiche sera en effet diffusée par beIN Sports. Pour suivre le dénouement du groupe F, vous devrez vous brancher sur beIN Sports 1.

Pour suivre Croatie - Belgique en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect ce qui vous permettra de suivre cette rencontre de la coupe du Monde via beIN Sports 1.

Le onze probable de la Vatreni pour ce Croatie - Belgique : Livakovic - Sosa, Gvardiol, Lovren, Juranovic - Brozovic, Kovacic, Modric - Perisic, Vlasic, Kramaric.

Le onze probable des Diables Rouges pour ce Croatie - Belgique : Courtois - Carrasco, Vertonghen, Alderweireld, Castagne, Meunier - Witsel, Tielemans - Hazard, De Bruyne, Lukaku.