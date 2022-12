"Canada - Maroc : horaire, chaine, compos... Les infos du match"

Découvrez toutes les informations de ce match de la troisième journée du groupe F de la Coupe du monde 2022 entre le Canada, déjà éliminé, et le Maroc qui est en bonne position pour se qualifier.

Le Canada n'est plus en mesure de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Après deux revers en deux matchs, Jonathan David et ses coéquipiers aimeraient, en revanche, terminer leur premier Mondial de l'histoire sur une bonne note et engranger les premiers points de son histoire dans une Coupe du monde. Les nord-Américains en sont, sans doute, capables car ils ont bousculé la Belgique lors de la première journée avant de s'incliner contre le cours du jeu (0-1) et ont mené au score face à la Croatie lors de la deuxième journée avant d'avoir été complètement renversé (1-4).

Pour le Maroc, tout est encore possible. Les joueurs de Walid Regragui réalisent de très belles choses depuis le début de ce Mondial et commencent ce match avec une position plutôt favorable. En effet, les Lions de l'Atlas sont actuellement 2ès du groupe F et un match nul, voire une défaite, pourrait suffire mais tout dépend également de l'autre match du groupe entre la Belgique et la Croatie. En revanche, une chose est sûre. Si les Marocains l'emportent ils joueront les 8es de finale de ce Mondial au Qatar.

A quelle heure débute le match Canada - Maroc ?

Le match Canada - Maroc débutera à 16h. Il se déroulera au Al Thumama Stadium de Doha, au Qatar.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Canada - Maroc ?

C'est Bein Sports 2 qui diffusera la rencontre Canada - Maroc. Le Brésilien Raphael Claus arbitrera cette rencontre.

Quelle diffusion streaming pour le match Canada - Maroc ?

Une seule diffusion streaming sera disponible pour ce Canada - Maroc. En effet, la plateforme digitale de Canal+, MyCanal, diffusera également le match mais un abonnement est requis.

Quelles compositions probables pour Canada - Maroc ?

Pour ce dernier match de la Coupe du monde 2022 du Canada, le sélectionneur John Herdman devrait en profiter pour donner du temps de jeu à quelques joueurs. Parmi eux, le portier Dayne St-Clair ou encore le prometteur Ismael Koné au milieu de terrain. Voici le onze probable des Canadiens : St. Clair - Johnston, Steven Vitoria, Miller, Adekugbe - Buchanan, Kone, Eustaquio, Hoilett - Davies, David.

En face, Walid Regragui devrait pouvoir bénéficier du retour de son gardien, Yassine Bounou, qui avait été pris de vertiges peu de temps avant le match face à la Belgique lors de la dernière rencontre des Lions de l'Atlas. Pour ce qui est du reste de l'équipe, rien ne devrait bouger. Voici le onze probable marocain : Bounou - Hakimi, Aguerd, Saïss, Mazraoui - Amrabat, Ounahi, Amallah - Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Canada - Maroc ?

Les Marocains restent les favoris de ce Canada - Maroc sur les sites de paris sportifs. Sur Winamax, ils sont à 1,85, le nul est à 3,50 et la victoire canadienne à 4,65. Sur Unibet, les Lions de l'Atlas sont aussi à 1,85, le nul à 3,60 et la victoire du Canada à 4,50.