"Canada - Maroc : les Marocains se qualifient et décrochent la 1ère place, le résumé du match"

Le Maroc se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 et retrouveront la phase à élimination directe d'un Mondial 36 ans après leurs ainés après un succès face au Canada (2-1). Ils décrochent, en plus, la première place du groupe F.

En direct

Recevoir nos alertes live !

18:00 - Le Maroc décroche une qualif et la 1ère place Si une qualification en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 ne suffisait pas aux Marocains après ce Canada - Maroc, les Lions de l'Atlas ont assuré la première place du groupe F devant la Croatie qui a été tenue en échec face à la Belgique (0-0). Ils seront donc opposés au deuxième du groupe E où tout est encore possible entre le Japon, l'Espagne, l'Allemagne et le Costa Rica.

17:54 - Raphael Claus siffle la fin de la rencontre au Al-Thumama Stadium (1-2) C’est le coup parfait pour Maroc, qui s’impose (1-2) à l’issue de ce match. C’est pourtant le Canada qui a affiché le meilleur taux de possession de balle (58% contre 42%) mais ses efforts n’ont pas été récompensés. Les Marocains se sont même montrés plus dangereux devant le but en cadrant plus de frappes (2 contre 1).

17:50 - Quatre minutes de plus Quatre minutes supplémentaires vont être jouées dans ce Canada - Maroc.

17:47 - La frayeur pour Bounou Yassine Bounou a bien failli commettre une énorme erreur. Davies venait mettre la pression sur le portier marocain qui s'est emmené le ballon de la poitrine jusque dans sa surface pour s'emparer du cuir.

17:46 - Hakimi est remplacé Achraf Hakimi cède sa place dans ce Canada - Maroc et est remplacé par Jabrane.

17:44 - Vitoria est averti Le défenseur canadien écope d'un carton jaune dans ce Canada - Maroc après un coup de coude dans le visage de Hamdallah.

17:42 - La déviation de Johnston passe au-dessus Davies se charge d'un corner qu'il tire au premier poteau vers Johnston. Le latéral canadien dévie de la tête mais ça atterrit au-dessus des cages de Bounou. Les Marocains tiennent toujours ce succès et la première place du groupe F.

17:40 - Hamdallah oublie Aboukhlal Sur un contre ultra rapide des Marocains, Hamdallah oublie le Toulousain Aboukhlal qui était seul dans son dos. Toujours autant de suspense dans ce Canada - Maroc.

17:37 - Du changement de part et d'autre Les deux sélectionneurs procèdent à des changements dans ce Canada - Maroc. Al Yamiq et Hamdallah rentrent et remplacent Ounahi et Ziyech du côté marocain alors que Hoilett a cédé sa place à David Wotherspoon.

17:35 - Les Marocains n'y arrivent plus Les Lions de l'Atlas ne parviennent plus à combiner dans cette seconde période de Canada - Maroc. Ils rendent les ballons de plus en plus vite et souffre par conséquent encore plus.

17:31 - La barre pour Hutchinson Le vétéran canadien est tout proche de donner l'égalisation à son équipe mais son coup de tête tape la barre et rebondit sur la ligne de Bounou. Quelle énorme occasion pour les Canucks.

17:30 - Le petit pont de Buchanan L'ailier du Canada fait une grosse deuxième période et vient de faire un petit pont sur Amrabat qui est contraint de commettre une faute.

17:28 - Les Marocains reprennent leur souffle Après une position de hors-jeu, Yassine Bounou prend tout son temps pour relancer son équipe qui a besoin de souffler dans ce Canada - Maroc.

17:24 - Du changement Walid Regragui fait à son tour des changements dans ce Canada - Maroc. Amallah et Aboukhlal rentrent en jeu à la place de Boufal et Sabiri.

17:22 - 30 minutes sous haute tension Ces 30 dernières minutes de Canada - Maroc vont être très tendues pour les Marocains qui mènent toujours au score mais qui souffrent dans ce second acte.

17:19 - Triple changement John Herdman procède à trois changements dans ce Canada - Maroc avec les sorties de Kaye, Larin et Adekugbe qui sont remplacés par Hutchinson, David et Koné.

17:18 - Davies se jette Junior Hoilett est servi dans son couloir et centre. Alphonso Davies se jette et reprend le ballon en taclant mais manque le cadre. Les Marocains ont du mal dans ce Canada - Maroc.

17:16 - Larin trop court Sur un bon coup franc tiré par l'ailier canadien, Kyle Larin est trop court pour reprendre le ballon et tromper Yassine Bounou dans ce Canada - Maroc.

17:14 - Les Marocains plus en difficulté Depuis la reprise de ce Canada - Maroc, les hommes de Regragui sont plus en difficulté que lors de la première période et ce sont les Canucks qui poussent pour revenir à hauteur.

17:11 - Les supporteurs marocains sifflent Alors que les Canucks ont plus le ballon dans cette seconde période de Canada - Maroc, les supporteurs des Lions sifflent copieusement la possession canadienne.

17:09 - Amrabat revient bien Sur un contre rapide des Canadiens, Sofyan Amrabat est obligé de faire l'effort et tacle bien dans les pieds d'Adekugbe qui livre un bon Canada - Maroc.

17:07 - Le centre de Ziyech ne donne rien Hakim Ziyech essaye de s'appliquer pour trouver Mazraoui au second poteau mais le ballon finit dans les gants de Milan Borjan.

17:05 - Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par Raphael Claus, au Al-Thumama Stadium. Le score est de 1-2.

16:55 - Le but gag qui relance les Canadiens Découvrez le but contre son camp de Nayef Aguerd dans ce Canada - Maroc qui relance totalement les Canucks.