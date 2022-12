"DIRECT. Costa Rica - Allemagne : la Mannschaft éliminée, le résumé de la rencontre"

21:57 - L'Allemagne et le Costa Rica rentrent au pays (4-2)

Dans un match fou et débridé, l'Allemagne est venue à bout du Costa Rica (4-2). Tranquillement devant au score, après une réalisation de Gnabry (10e), la Mannschaft a été renversée à l'heure de jeu sur des buts de Tejeda (58e) et Vargas (70e). Qualifiés en 8es à ce moment de la partie, les équipiers de Navas ont lâché devant le talent d'Havertz (73e et 85e) et le sens du but de Fullkrug (90e+1). Mais, dans le même temps, le Japon a battu l'Espagne (2-1). Un résultat qui élimine les équipiers de Muller dès la phase de poules.