"Corée du Sud - Portugal : chaîne tv, horaires, compos... Les infos du match"

Suite et fin des matchs de poule de la Coupe du monde 2022. Ce vendredi, la Corée du Sud affronte le Portugal au stade Education City à Ar Rayyan. Un match entre des Portugais, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition après leur succès (2-0) face à l’Uruguay, et des Sud-Coréens qui peuvent encore se qualifier pour le prochain tour du Mondial. Les hommes de Paulo Bento, qui comptent une défaite et un nul en deux matchs, n’ont pas dit leur dernier mot dans le groupe H et se verraient bien s’imposer face à une équipe bis du Portugal et ainsi valider leur ticket pour les huitièmes de finale.

Pour que la Corée du Sud puisse disputer la suite de la compétition, elle doit battre le Portugal et dans le même temps, le Ghana doit perdre contre l’Uruguay sur le même écart (ou par un but d’écart sans que l’Uruguay marque deux buts de plus que la Corée du Sud) Ou alors si les coéquipiers de Heung-min Son battent le Portugal par plus d’un but d’écart et que dans le même temps Ghana - Uruguay se termine sur un match nul. Bref, une chose est sûre pour se qualifier, les Sud-Coréens devront d’abord faire tomber le leader du groupe H et ensuite sortir les calculettes. Déjà qualifiés pour les huitièmes, les Portugais devraient logiquement lever un peu le pied et faire tourner leur onze de départ pour faire souffler quelques cadres. De quoi nourrir les espoirs Sud-Coréens.

A quelle heure débute le match Corée du Sud - Portugal ?

Cette confrontation entre la Corée du Sud et le Portugal se disputera au stade Education City à Ar Rayyan. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 16h00.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Corée du Sud - Portugal ?

Ce match comptant pour la dernière journée des matchs de poule de la Coupe du monde 2022 sera retransmis en direct et en exclusivité sur beIN Sports. Pour suivre Corée du Sud - Portugal à la TV, vous devrez donc souscrire à un abonnement payant à la chaîne beIN Sports.

Quelle diffusion streaming pour le match Corée du Sud - Portugal ?

Regarder ce match Corée du Sud - Portugal en direct sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, c’est possible. Vous devez pour cela souscrire à un abonnement digital à beIN Sports. Dans ce cas uniquement vous pourrez suivre le match sur le support de votre choix.

Quelles compositions probables pour Corée du Sud - Portugal ?

Pour cette rencontre capitale pour sa survie sans la compétition, la Corée du Sud pourra compter sur son meilleur joueur Heung-min Son, bel et bien disponible pour cette opposition face au Portugal. Paulo Bento, exclu lors de la dernière rencontre face au Ghana, suivra le match des tribunes. Le sélectionneur Sud-Coréen alignera Gue-sung Cho, auteur de deux buts face aux Black Stars, pour tenter de faire vaciller la sélection portugaise. En revanche, la participation de Min-jae Kim est elle incertain après sa blessure lors de la dernière rencontre. En face, Fernando Santos devrait faire souffler une partie de ses cadres en vue du huitième de finale à venir. Il ne pourra compter sur Nuno Mendes, Otavio et Danilo P, tous les 3 blessés. Il devrait également laisser au repos Cristiano Ronaldo ou Ruben Dias. Si la composition Sud-Coréenne semble assez prévisible celle des Portugais, en raison de sa qualification acquise pour les huitièmes, est très incertaine.

Le XI probable de la Corée du Sud : Seung-Gyu Kim - Moon-Hwan Kim, Kyung-Won Kwon, Yong-Gwon Kim, Jin-Su Kim - In-beom Hwang, Woo-Young Jung - Chang-Hoon Kwon, Woo-Yeong Jeong, Heung-Min Son - Gue-Sung Cho.

Le XI probable du Portugal : Diogo Costa - Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro - Carvalho, Neves - Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix - André Silva.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Corée du Sud - Portugal ?

Vainqueur de ses 2 premiers matchs de la compétition et déjà qualifié pour les huitièmes de la compétition, le Portugal devrait faire tourner une partie de son onze type. Malgré tout, les hommes de Fernando Santos restent favoris pour s’imposer face à la Corée du Sud. Tour d’horizon des cotes de la rencontre :