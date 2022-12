"Cameroun - Brésil : pronostics, chaîne, compo... Les infos du match"

Qualifiée pour les huitièmes de finale, la Seleçao n'a rien à jouer dans ce dernier match, tout le contraire des Lions indomptables qui ont besoin d'une victoire pour espérer rejoindre leurs rivaux du soir au tour suivant. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le Cameroun et le Brésil, en direct commenté.

Entretenir la dynamique ou la forme de l'équipe, tel était le dilemme proposé à Tite avant le dernier match de la phase de groupes. Son Brésil ayant gagné ses deux premiers matches et assuré sa place en huitièmes de finale, le sélectionneur auriverde était placé dans la même position que Didier Deschamps, avec des problèmes de "riches" à gérer. Comme son homologue français, il a opté pour la seconde option, celle de la raison.

Militao, le seul épargné

Tite n'a pas fait dans la demi-mesure et a tout simplement décidé d'envoyer tous ses titulaires sur le banc ou en tribunes. Tous sauf Militao qui se voit offrir un troisième match, mais cette fois au sein de l'axe central brésilien, après avoir occupé le poste de latéral droit. Un repositionnement qui fait les affaires de Dani Alves. Contesté par l'opinion publique, l'ancien barcelonais va devenir à 39 ans, le plus vieux joueur à porter le maillot brésilien lors d'une Coupe du monde. Une récompense pour celui qui évolue depuis cet été dans le championnat mexicain avec les Pumas UNAM, autant qu'une chance de prouver qu'il n'est pas juste là pour apporter sa bonne humeur et son incomparable expérience. "Peu importe qu'il s'agisse d'un match amical ou du Mondial, représenter mon pays, c'est quelque chose qui me rend fier. Pouvoir boucler la boucle à la Coupe du monde me rend très heureux. Ma mission est de donner le meilleur pour l'équipe. Je suis là pour servir le Brésil", a expliqué à la presse, la veille du match contre le Cameroun, ce féroce compétiteur qui dispute sa 3ème phase finale de Coupe du monde, quatre ans après dû renoncer à celle de Russie en raison d'une blessure au genou. Pour son dévouement et tout ce qu'il représente, Dani Alves se verra confier le brassard de capitaine de cette équipe largement remaniée.

Comme Deschamps, Tite sait qu'il doit pouvoir compter sur tout son groupe et veut concerner chacun avec un objectif simple continuer à imprimer la nouvelle identité brésilienne qui repose avant tout sur la solidité et le pragmatisme. Au Qatar, la sélection aux 5 étoiles brille par l'arrière avec 0 but encaissé, seulement 11 tirs concédés, dont…0 cadré. "Le Brésil, ce n'est pas que Neymar", a-t-il glissé, regrettant toutefois de ne pouvoir s'appuyer sur la magie de son meneur de jeu, touché à la cheville face à la Serbie et dont le retour est encore incertain. Pour l'heure, son absence a été compensée, Richarlison signant un doublé face à la Serbie (2-0) et Casemiro marquant l'unique but contre la Suisse. Face au Cameroun, Tite apprécierait sûrement que la lumière vienne de Gabriel Jesus. Muet depuis octobre, l'attaquant doit profiter de ce match qu'il débutera pour reprendre confiance et lancer sa compétition. Sa contribution sera d'autant plus importante qu'en face, le Cameroun ne retiendra pas ses coups.

Le Cameroun monte en puissance

Quatre jours après un match fou contre la Serbie où ils auront remonté deux buts de retard, les Lions indomptables se sont libérés de leur cage et arrivent affamés à ce rendez-vous. Un rendez-vous avec l'histoire. En effet, la sélection chasse une qualification pour la phase à élimination directe depuis 32 ans (défaite en quart de finale contre l'Angleterre 2-3 a.p.). Le point obtenu combiné à la défaite Suisse a ouvert une piste que Rigobert Song et ses hommes entendent bien suivre. Même si la proie est grande, peut-être trop. "On y croit. On n'est pas venus à la Coupe du monde pour faire de la figuration, ou juste pour participer. Le Cameroun a encore son mot à dire, même si on sait que c'est une grande équipe", a exhorté le sélectionneur. Un discours repris en écho par son adjoint. "Je ne sais pas si on sera capables de gagner cette compétition, mais on ne vient pas en touristes au Qatar", a assuré Sébastien Migné.

Les champions d'Afrique 2019 savent que personne ne les attend et c'est là leur chance aussi. A l'ombre des "géants", ils attendent leur heure pour sauter au cou de leurs adversaires. "Nous sommes en train de monter en puissance, mais notre équipe est encore jeune, il faut du temps", a plaidé l'homme aux 137 sélections à la tête de cette troupe qui ne demande qu'à grandir en accélérer dans les pas de son leader inoxydable Vincent Aboubakar. Quelle meilleure manière de s'affirmer qu'en croquant un Brésil bis ? Les Tunisiens leur ont montré l'exemple en surprenant la France (1-0) ; à eux de les imiter en changeant le scénario final, et rejoindre le Sénégal au tour suivant.

La rencontre entre le Cameroun et le Brésil dans le Groupe E de la Coupe du Monde devrait débuter aux alentours de 20h, du côté du Lusail Stadium de Doha.

Le match entre le Cameroun et le Brésil comptant pour la 3ème et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde sera diffusé sur TF1 et beIN SPORTS 1, diffuseur officiel de la compétition.

La rencontre entre le Cameroun de Jean-Charles Castelletto et le Brésil de Daniel Alves sera accessible en streaming sur les plateformes MyTF1 et MyCanal.

