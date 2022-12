"DIRECT. Cameroun - Brésil : des Lions indomptables bien timides, suivez le match en live"

Dernier match de groupe pour la Seleçao et les Lions indomptables. Si le premier est déjà qualifié, le second joue son avenir dans cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le Cameroun et le Brésil, en direct commenté.

En direct

Recevoir nos alertes live !

21:17 - Antony s'applique (trop) A l'entrée de la surface, dans l'axe droit, Antony s'ouvre un angle de tir et enroule du gauche à l'opposé. Epassy se détend sur sa droite et repousse en corner.

21:16 - Nouvel arrêt d'Epassy Le corner brésilien est tiré en retrait et Everton contrôle le ballon au point de penalty. Sa frappe du gauche est timide mais cachée par une forêt de jambes. Le gardien camerounais a un bon réflexe et détourne en corner en deux temps.

21:15 - Epassy à la parade Martinelli fixe son défenseur, crochète intérieur et enroule du droit une belle frappe dans la surface. Sur sa ligne, Epassy se détend et sort la tentative du Brésilien.

21:15 - Triple changement pour le Brésil A la 54ème minute, Tite procède à trois changements avec les sorties de Rodrygo, Fred et Alex Telles, qui a déjà quitté le terrain depuis quelques minutes. Le sélectionneur brésilien lance Everton, Guimares et Marquinhos.

21:13 - Le Cameroun se fait peur Drôle de situation dans la surface camerounaise. Rodrygo percute balle au pied mais la défense le lui enlève. Il rebondit vers Gabriel Jesus mais Epassy intervient. Le ballon n'est contrôlé que dans un second temps avec Ebosse en protection.

21:11 - Alex Telles sort blessé Alex Telles ne peut plus continuer et s'effondre à nouveau sur la pelouse. Il quitte la pelouse en passant derrière le but, enfouissant son visage dans son maillot. Grosse perte pour le Brésil qui joue à 10 pour le moment.

21:09 - Aboubakar croise trop Les Camerounais se montrent de plus en plus offensifs et sur un centre d'Anguissa, venu de la gauche, Mbeumo obtient le ballon en tête de surface. Il feinte une frappe et donne dans la zone de vérité à Aboubakar dont la frappe en pivot frôle le poteau gauche d'Ederson. Le danger se précise.

21:08 - Telles se relève Alex Telles se relève en claudiquant mais semble aller bien. Il va reprendre sa place au soulagement de Tite qui connaît quelques soucis à gauche de sa défense, Alex Sandro étant déjà sur le flanc.

21:07 - Telles blessé ? Sur le corner camerounais, Alex Telles rate son intervention et vient percuter Anguissa avant de mal retomber. Le latéral brésilien reste au sol. Le jeu est arrêté pour s'enquérir de l'état de santé du joueur brésilien.

21:06 - Mbeumo obtient un corner Fai réalise une superbe ouverture à droite dans le dos d'Alex Telles pour Mbeumo. Le Camerounais déborde et voit deux partenaires dans la surface. Son centre est contré par la tête de Bremer qui met en corner.

21:04 - Début de la 2e période C’est reparti entre le Cameroun et le Brésil, à Lusail, où Ismail Elfath donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0.

20:49 - Camerounais et Brésiliens passent au vestiaire Première période sans grand relief au Lusail Stadium. En contrôle du rythme, le Brésil n'a pas donné le sentiment de vouloir vraiment accélérer malgré les bonnes intentions de Martinelli et Rodrygo, remuants et disponibles. De son côté, le Cameroun a du mal à se lâcher mais s'est tout de même procurer une superbe occasion juste avant la pause avec la tête de Mbeumo repoussé sur sa ligne par Ederson. Les Lions indomptables devront montrer plus s'ils veulent l'emporter et croire à la qualification en huitièmes de finale.

20:48 - Grosse occasion du Cameroun ! Côté gauche, Ngamaleu fixe son défenseur et enroule un centre au second poteau où il trouve Mbeumo. Le Camerounais ne se pose pas de question et croise sa tête pour tenter de surprendre Ederson. Le portier de Manchester City est vif et se détend pour sortir la tentative camerounaise. C'est le premier tir cadré que subi le Brésil dans cette Coup du monde 2022.

20:47 - Rodrygo à côté Le corner est joué en retrait dans la surface par les Brésiliens. Rodrygo s'isole et tente une frappe en une touche du droit mais cela finit dans le petit filet extérieur.

20:46 - Epassy dévie en corner Martinelli repique depuis son aile gauche, navigue devant la surface où il évite un tacle puis contourne Ebosse avant de déclencher une frappe du droit. Elle est haute et Epassy détourne du bout des gants en corner.

20:45 - Temps additionnel : 4 minutes Il y aura quatre minutes de temps additionnel dans cette première période entre le Cameroun et le Brésil.

20:43 - Rodrygo en met trop Rodrygo continue d'échapper aux défenseurs camerounais. S'appuyant sur Fred, il déchire le milieu adverse et se projette. Il voit à droite l'appel croisé d'Antony et tente de le servir mais sa passe entre Tolo et Wooh manque de justesse et file jusqu'à Epassy.

20:41 - Bremer avec sérénité Sur un ballon récupéré haut, Anguissa combien avec Aboubakar à droite. Le capitaine camerounais joue un ballon par-dessus dans la surface pour Choupo Moting. Bremer intervient de la tête et enlève l'offrande à l'ex-Parisien et permet à Ederson de s'en saisir.

20:39 - Le jeu arrêté pour une blessure Fai se plaint de la jambe droite et est étendu au sol. Il se fait soigner par les médecins camerounais et le jeu est mis en pause. Cela permet à tous les joueurs de récupérer après 40 minutes de jeu.

20:36 - Antony trop timide Depuis sa moitié de terrain, Martinelli dépose Anguissa sur son démarrage et se porte vers l'avant. Fai lui marche sur l'arrière de la chaussure. Fred prend le relais alors que l'arbitre n'a rien dit. Le milieu brésilien décale Antony à droite où il déclenche une frappe enroulée du droit bien trop tendre pour inquiéter Epassy.

20:34 - Alves ne cadre pas Cette fois, décalé dans l'axe gauche à 20 mètres, Dani Alves demande le droit de tirer le coup franc. Le vétéran brésilien lève son ballon, beaucoup trop puisqu'il passe au-dessus du but d'Epassy, sans jamais redescendre.

20:32 - Rodrygo fait mal Rodrygo est insaisissable dans cette première demi-heure et commence à poser des soucis à l'arrière-garde camerounaise. Positionné entre les lignes, il amorce un contre dans le dos de Mbeumo et file vers la surface côté gauche. Il est fauché par derrière par Fai à 20 mètres du but adverse. Coup franc intéressant pour le Brésil alors que le latéral camerounais est averti et sera suspendu au prochain match.

20:30 - Rodrygo droit dans le mur Rodrygo pose le ballon et entend prendre ses responsabilités pour se faire justice lui-même. A 23 mètres, le joueur du Real Madrid enroule mais ne fait pas décoller son ballon qui est repoussé par le mur camerounais.

20:29 - Rodrygo provoque la faute Parti depuis la ligne médiane sur la gauche, Rodrygo oblique sa course vers l'axe du terrain et aux abords de la surface est retenu par Kunde. Le Brésilien s'effondre et obtient un excellent coup franc à 23 mètres. Le Camerounais est averti pour son intervention.