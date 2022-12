"Pays-Bas - États-Unis : fin du rêve pour la Team USA, le résumé du match"

Memphis Depay a parfaitement lancé les Pays-Bas cet après-midi face aux États-Unis au terme d'une action collective sublime (10e). Un but qui est le 43e du joueur du Barça sous le maillot des Oranje. Il est désormais le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas, derrière Robin van Persie (50) mais devant Huntelaar (42).

18:02 - Denzel Dumfries déterminant

Le latéral droit néerlandais Denzel Dumfries a été l'homme de ce huitième de finale face aux États-Unis. Le défenseur de l'Inter Milan a d'abord offert deux passes décisives pour Memphis (10e) et Daley Blind (45e+1) en première période avant de marquer lui-même le troisième but en seconde période (81e). Il a également sauvé une frappe de Wright sur la ligne alors que le score était encore de 2-0 en faveur des Pays-Bas. C'est le premier joueur néerlandais à être impliqué sur trois buts depuis Rob Rensenbrink (deux fois en 1978) et Johan Cruijff (en 1974).