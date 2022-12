"Pays-Bas - États-Unis : chaîne, pronos, compos... Les infos du match"

Pays-Bas - États-Unis. Chaîne TV, streaming, compositions probables... Retrouvez sur notre site les dernières informations à propos du match entre les Pays-Bas et les États-Unis, le premier huitième de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Outsider sérieux à la victoire finale avant le début de cette Coupe du monde, les Pays-Bas abordent ce huitième de finale face aux États-Unis après une phase de poules traversée sans forcer, mais sans impressionner non plus. Emmenée par Cody Gakpo, auteur de trois buts en trois matchs dans ce Mondial, la sélection néerlandaise est critiquée pour son manque d'inspiration offensive. Mais cela n'inquiète pas le sélectionneur Louis van Gaal, qui avait emmené les Pays-Bas en demi-finale au Brésil en 2014 en subissant les mêmes critiques.

Mais pour accéder aux quarts de finale de ce Mondial au Qatar, les Néerlandais devront réussir à venir à bout des États-Unis, qui sont invaincus en trois rencontres et qui n'ont encaissé qu'un seul but (sur penalty contre le Pays de Galles). À quatre ans d'une Coupe du monde organisée sur leur sol, avec le Canada et le Mexique, les Américains ont affiché des progrès constants et peuvent atteindre les quarts de finale pour la première fois depuis 2002. Ce qui serait un beau succès pour faire parler du soccer en Amérique du Nord.

À quelle heure débute le match Pays-Bas - États-Unis ?

Le coup d'envoi de ce premier huitième de finale de la Coupe du monde 2022 entre les Pays-Bas et les États-Unis sera donné à 16 heures au stade international de Khalifa par l'arbitre brésilien Wilton Sampaio.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Pays-Bas - États-Unis ?

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la télévision française pour ce match entre les Pays-Bas et les États-Unis. Cette rencontre de la Coupe du monde 2022 sera diffusée sur beIN Sports 1 ce samedi après-midi à partir de 16 heures.

Quelle diffusion streaming pour le match Pays-Bas - États-Unis ?

Pour suivre cette rencontre entre les Pays-Bas et les États-Unis sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement, puisque seule la plateforme beIN Sports propose la diffusion en ligne du match entre les Néerlandais et les Américains ce samedi après-midi.

Quelles compositions probables pour Pays-Bas - États-Unis ?

Le sélectionneur néerlandais Louis van Gaal peut compter sur l'ensemble de ses joueurs pour ce huitième de finale face aux États-Unis. De Roon tient la corde au milieu pour accompagner Frenkie de Jong. Devant, Memphis Depay part avec une longueur d'avance sur Bergwijn, mais sa méforme pose question et il n'est pas sûr de débuter. Le onze probable des Pays-Bas: Noppert - Timber, Van Dijk, Aké - Dumfries, De Roon, F. de Jong, Blind - Klaassen - Gakpo, Depay.

Du côté des États-Unis, le sélectionneur Gregg Berhalter devrait pouvoir compter sur son homme fort, Christian Pulisic, sorti blessé à la mi-temps du dernier match contre l'Iran après avoir marqué (1-0). Si c'est le cas, la même composition que face aux Iraniens sera reconduite. Le onze probable des États-Unis: Turner - Dest, Carter-Vikers, Ream, Robinson - Adams, McKennie, Musah - Weah, Sargent, Pulisic.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Pays-Bas - États-Unis ?

Dans cette rencontre de la Coupe du monde 2022, les Pays-Bas sont les favoris des différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire des joueurs de Louis van Gaal oscille entre 1,8 et 2 tandis que celle d'une victoire des Américains se situe entre 4,5 et 5. La cote pour un match nul est d'environ 3,3.