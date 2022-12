"Argentine - Australie : heure, chaîne TV... Les infos du match"

Argentine - Australie. Quatre ans après s'être arrêté à ce stade, l'Albiceleste retrouve les huitièmes de finale. Face à aux Socceroos, invités surprises, Lionel Messi et les siens n'ont pas le droit à l'erreur. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre et l'Australie, en direct commenté.

La Coupe du monde entre dans une nouvelle phase, la plus intéressante, la plus exaltante mais aussi la plus cruelle. Cette fois, le droit à l'erreur n'est plus permis. Une victoire et l'aventure continue, une défaite et tout s'arrête là. Les grandes histoires s'écrivent maintenant, à l'heure où les héros se révèlent et embarquent avec eux leurs camarades. L'Argentine possède le sien depuis déjà 16 ans. Un petit bonhomme d'à peine 1,69 m qui lui a apporté les plus grandes joies et avec qui elle a appris à souffrir au rythme des espoirs gâchés.

Ce soir, le vieux héros va encore une fois revêtir son costume albiceleste pour guider les siens comme il a pu le faire pur s'extirper d'une phase de groupes mal démarrée, notamment face au Mexique où il déloqua la situation d'un but du gauche avant de délivrer une passe décisive déclenchant au pays, une allégresse sans pareil. A 35 ans, la Pulga bondit toujours et entend bien faire le nécessaire pour entretenir l'espoir de décrocher ce titre mondial qui manque à son immense palmarès. Pour cela, il conduira les siens face à l'Australie. Un adversaire que personne n'attendait mais que Lionel Scaloni ne veut pas sous-estimer. "Tous les matches sont durs. Croire que l'Australie sera facile est une erreur. Au Mondial, tu représentes ton pays et ça multiplie tes forces", prévient le sélectionneur argentin qui a reconstruit le football argentin sur les cendres de 2018. Avec lui, l'Argentine a retrouvé un élan et une identité autour de son maître à jouer. Une équipe dure à manier, létale quand nécessaire et toujours habiter par cette grinta unique dans un mix d'expérience et de jeunesse (19 des 26 sélectionnés découvrent le Mondial, ndlr). Toutefois, le plus jeune technicien d Mondial (44 ans) sait que rien n'est gagné et que l'humilité, encore plus face à un adversaire supposé plus faible, sera essentielle. "On n'est candidat à rien, on est favoris de rien. On est une équipe qui va se battre mais il ne faut pas croire qu'on va être champions du monde parce qu'on a gagné ce (mercredi) soir. Les joueurs qui sont entrés ont été bons mais on pense toujours au collectif", a soutenu Scaloni après la victoire contre la Pologne. Malré la joie de se qualifier, le sélectionneur argentin n'a pas manqué d'exprimer son inquiétude quant à l'enchaînement des matchs, le qualifiant de "folie". En effet, son équipe a terminé son match vers 1h du matin jeudi et n'a pas eu deux jours pour préparer ce huitième de finale crucial qui marquera le 1 000ème match en carrière de Messi.

Arnold : "L'Argentine fait ressortir le meilleur de l'Australie"

Une millième que les Australiens se verrait bien gâcher après avoir renvoyé à la maison Tunisiens et Danois avec une froideur toute anglo-saxonne. Pour cela, ils ont un plan précis qui ne tourne pas autour du légendaire gamin de Rosario. "Si on se focalise trop sur Messi, vous oubliez les autres joueurs. La Pologne a fait cette erreur", introduit Graham Arnold, le sélectionneur australien. "Nous devrons être vigilants sur tout. Nous ne pourrons l'arrêter individuellement. Ce sera un travail collectif", confirme son défenseur Harry Souttar qui aura fort à faire avec le Parisien mais aussi Lautaro Martinez et Alvarez. "Priver leurs joueurs cruciaux de ballon sera la clé", conclut le sélectionneur sur l'approche tactique des siens.

Toutefois, ce match se jouera au-delà du simple talent footballistique mais sur l'âme qui habite chaque équipe. "Je ne pense pas que quiconque s'attendait à ce qu'on gagne un match, puis deux dans une même Coupe du monde. C'est incroyable mais comme je le disais aux garçons, vous n'avez pas souvent ce genre d'opportunités dans une vie. Alors que voulez-vous en faire ? Allez-vous vous en contenter ou allez-vous réaliser quelque chose d'encore plus spécial ? Nous avons réussi à apporter de la joie à notre nation, et l'avons réunie. Nous sommes fiers et nous en voulons plus", avance Arnold, comme habité par une force invisible et ce désir de rendre fier tout un peuple très durement touché par le Covid et un confinement drastique. "On veut rêver en grand", abonde Mathew Leckie, buteur contre le Danemark. Plus grand que tous les joueurs australiens avant eux. Arnold toujours lui croit fort dans celle qu'il considère comme "la nouvelle génération dorée" de l'Australie. D'autant que l'Argentin lui a bien réussi par le passé. "Quand je repense à ma carrière de joueur, l'un des moments les plus mémorables de ma vie est celui où j'ai pu jouer contre l'Argentine. Je pense que l'Argentine fait ressortir le meilleur de l'Australie. C'est inspirant de jouer contre eux", a déclaré Graham Arnold, présent sur le terrain lors de l'unique victoire de l'Australie contre l'Argentine en 1988 chez les pros et coach de l'équipe olympique qui a battu l'Albiceleste à Tokyo à l'été 2021. S'il y en a bien un qui connaît la recette face aux Argentins, c'est bien lui. Pour sa 1 000ème, Messi et ses partenaires sont prévenus et leurs convictions vont se frotter au péril austral.

Le huitième de finale de la Coupe du monde 2022 entre l'Argentine et l'Australie devrait débuter aux alentours de 20h, du côté du Ahmad Bin Ali Stadium d'Al Rayyan.

Le match entre l'Argentine et l'Australie comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde sera diffusé sur TF1 et beIN SPORTS 1, diffuseur officiel de la compétition.

La rencontre entre l'Argentine de Lionel Messi et l'Australie de Mitchell Duke sera accessible en streaming sur les plateformes MyTF1 et MyCanal.

Argentine : Damian Martinez – Acuna, Romero, Otamendi, Molina – Mac Allister, De Paul, Fernandez – Messi, Alvarez, Lautaro Martinez.

Australie : Ryan – Degenek, Rowles, Behich, Souttar – Leckie, Mooy, Irvine, Goodwin – McGree, Duke.