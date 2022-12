"DIRECT. Argentine - Australie : l'Albiceleste en quarts, le résumé du match"

Argentine - Australie. Dominatrice pendant 70 minutes,, l'Albiceleste s'est fait peur jusqu'au bout face à une équipe australienne batailleuse mais se qualifie finalement pour les quarts de finale où elle retrouvera les Pays-Bas. Auteur de l'ouverture du score, Messi a été une fois de plus décisif.

22:20 - Messi : "On a souffert" "On pensait que le match était plié et il y a eu un but inattendu, cette grosse occasion à la fin... On a souffert jusqu'à la dernière seconde mais le plus important est que nous soyons passés. C'était très difficile. Nous étions fatigués car nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour récupérer", a expliqué Lionel Messi, auteur du premier but. Le capitaine argentin a tenu à saluer les nombreux supporters argentins qui les ont portés tout au long de la rencontre contre les Australiens.

22:10 - La communion argentine Plus de 10 minutes après la fin du match, la fièvre argentine ne retombe pas dans les travées du Ahmad Bin Ali Stadium. Les joueurs argentins ont formé une chaîne et communie avec leur public qui chante de plus belle. Quelle ambiance fantastique.

22:02 - Reçu 6/8 En dominant l'Australie (2-1), l'Argentine se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Depuis que la compétition se joue dans ce format avec des huitièmes de finale, l'Albiceleste a passé le cap à 6 reprises en 8 tentatives. La dernière fois qu'elle avait franchi les 8èmes, c'était en 2014 et elle avait poussé jusqu'en finale.

21:57 - Le match Argentine - Australie est terminé (2-1) Dans une fin de match irrespirable, l'Argentine s'en sort et valide sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde (2-1). En contrôle pendant 70 minutes et mise sur orbite par des but de Messi et Alvarez, l'Albiceleste a joué à se faire peur en laissant les Australiens réduire l'écart sur une frappe contrée de Goodwin, avant d'échouer à faire le break à nouveau. Les Socceroos ont tout donné jusqu'à la dernière seconde et cette occasion bouillante de Kuol mais sans succès finalement.

21:56 - Martinez décisif à bout portant ! Quelle frayeur pour les Argentins dans ces dernières secondes. Sur une ultime offensive australienne où les défenseurs de l'Albiceleste n'ont pas réussi à se dégager, Goodwin centre dans la surface. Le ballon arrive jusqu'à Kuol au second poteau qui s'appuie sur Tagliafico avant de se retourner et de frapper fort dans le fermé. Martinez jaillit de son but et tend les bras. Le ballon se heurte à son bras gauche. Arrêt déterminant du portier argentin.

21:54 - Le troisième but se refuse Les Argentins font le forcing dans le temps additionnel pour marquer ce troisième but. Messi percute depuis le côté droit. Après une frappe contrée, il combine en une-deux pour trouver Lautaro Martinez dans la surface à gauche. Son tir est repoussée par Ryan dans les pieds de Messi qui ne parvient pas à cadrer.

21:53 - Le cadre se dérobe pour Messi Messi a envie de clore la marque. Côté droit, il rentre sur son pied gauche et enroule, devant deux Australiens, une merveille de balle qui vient lécher l'équerre à gauche.

21:51 - Lautaro Martinez en échec Dans la surface, Lautaro Martinez se retrouve en duel avec Ryan mais sa frappe puissante à ras de terre est arrêtée par le portier australien.

21:50 - Temps additionnel : 7 minutes Il y aura sept minutes de temps additionnel dans ce huitième de finale de Coupe du monde entre l'Argentine et l'Australie.

21:48 - Lautaro Martinez se troue Messi mène une fois de plus l'offensive argentine et arrive à hauteur de la surface à l'angle droit. Le capitaine de l'Albiceleste repique intérieur, temporise pour fixer trois défenseurs avant d'ouvrir à gauche sur Lautaro Martinez, laissé seul. L'attaquant intériste contrôle et veut enrouler à l'opposé mais son tir lui échappe complètement et passe largement à droite.

21:47 - Lautaro Martinez rate sa frappe Après une longue séquence de possession et avoir piétiné à droite avec De Paul, Messi trouve un intervalle avec son extérieur du droit pour servir Lautaro Martinez dans la surface. L'attaquant de l'Inter Milan croise trop sa tentative que Tagliafico ne peut pas reprendre à l'opposé.

21:40 - Deux changements pour l'Argentine A 10 minutes de la fin du match, Scaloni apporte du sang frais à son équipe en envoyant sur le terrain Palacios et Montiel au relais de Mac Allister et Molina.

21:39 - La folle percée de Behich Depuis le côté gauche, Behich se lance dans une course folle. Il passe entre deux Argentins pour pénétrer dans la surface. Sur les talons, il parvient à crocheter Otamendi et à frapper mais le tacle bien senti de Lisandro Martinez sauve la maison argentine. Corner.

21:36 - L'Argentine tremble Si sereine avant la réduction de l'écart, l'Argentine apparaît fébrile dans ces dernières minutes et laissent les Australiens se montrer dangereux. On sent beaucoup de tension dans cette fin de match.

21:35 - Fernandez contre son camp, l'Australie relancée (2-1) ! 77ᵉ. Craig Goodwin vient de réduire l'écart à la 77e minute de jeu dans cette 2e mi-temps ! Sur un centre anodin, le ballon est renvoyé dans les pieds du joueur ayant ouvert le score contre la France. Sans se poser de question, il reprend en demi-volée. Son tir est complètement raté mais Fernandez le contre et le dévie dans son but, prenant Martinez à contre-pied. L'Australie revient à un but avec 13 minutes à jouer dans le temps réglementaire.

21:35 - Tagliafico croise trop A la retombée du ballon à 30 mètres du but australien, Lautaro Martinez réussit à orienter le jeu à gauche sur Tagliafico avant qu'Irvine ne lui conteste. Le latéral de l'OL frappe mais croise trop sa tentative du gauche.

21:30 - Cinq changements d'un coup A la 71ème minute, les deux coachs s'entendent pour faire cinq changements. Côté argentin, Alvarez sort sous une standing ovation remplacé par Lautaro Martinez. Acuna sort également pour Tagliafico. Chez les Australiens, Duke, Leckie et Degenek sortent pour McLaren, Kuol et Karacic.

21:27 - Une faute discutable Les Argentins déroulent et sur un long ballon, Acuna passe devant Degenek pour le réceptionner. Pris en vitesse, l'Australien chute pris par son élan. L'arbitre estime que c'est une faute de l'Argentin qui filait vers la surface et le but ensuite.

21:26 - Messi frappe au-dessus Messi commence à se montrer de plus en plus aux abords de la surface australienne. Après un énième crochet extérieur, le capitaine argentin décoche une frappe en rupture. C'est mal équilibré et le ballon s'envole au-dessus du but adverse.

21:24 - Le rush de Messi Messi est servi dans le rond central et décide alors d'accélérer le tempo. Il efface trois adversaires et approche de la surface. Là, à 25 mètres, il crochète Suttar avant d'avoir un contre défavorable. Alvarez est au soutien et récupère avant de mettre devant lui dans la surface à son capitaine qui élimine Suttar à nouveau avant que Degenek en deux temps ne lui retire le ballon et le mette en corner.

21:22 - Molina dégage l'Argentine Après un coup franc mal négocié et tiré trop loin au second poteau mais sauvé par Leckie, le ballon reste australien et revient à gauche où Behich tente un centre de volée. Molina est sur la trajectoire et dégage son camp.

21:18 - Alvarez enchaîne les buts Sur ses 6 derniers matchs avec l'Argentine, Julian Alvarez a inscrit quatre buts, dont deux dans ce Mondial 2022 au Qatar. Une belle réussite pour le jeune attaquant de 22 ans qui se montre de plus en plus indispensable dans le dispositif de l'Albiceleste.

21:15 - Deuxième but pour l'Argentine (2-0) ! L'Argentine double son écart au Stade Ahmid bin Ali ! Un deuxième but inscrit par Julian Alvarez à la 57e minute. Sur une relance à la main de Ryan à gauche, De Paul déclenche le pressing sur Behich qui rejoue derrière. Le milieu argentin poursuit son effort, oblige Suttar à rejouer avec Ryan avant d'aller harceler le portier. Ce dernier ne peut se dégager et Alvarez en profite en renard des surfaces pour exploiter la perte de balle. Le break est fait pour l'Argentine (2-0).

21:14 - Ryan de la tête devant Messi Les Australiens courent après le ballon et s'exposent dans leur dos. Sur un long dégagement de Martinez, l'axe central australien est mal replacé. Messi accélère au contact de Suttar. Il lorgne le ballon finalement repris de la tête par Ryan, sorti au devant du danger à 23 mètres de son but.