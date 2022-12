"DIRECT. France - Pologne : un fabuleux Mbappé et un record de Giroud qualifient les Bleus, résumé et buts en vidéo"

18:30 - La reaction de Deschamps

Après le coup de sifflet final, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps s'est exprimé au micro de TF1 : "Ça n'a pas été simple parce que les Polonais étaient bien organisés, mais on a cette capacité à retrouver du liant. Puis aussi c'est Kylian qui a la capacité de résoudre... Bien des problèmes ! Tant mieux pour nous. Maintenant on va préparer le prochain match. On a un peu plus de temps, on va se reposer et passer du temps avec nos familles comme prévu."